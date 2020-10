Tischtennis : TV Bruckhausen bezwingt den TV Voerde mit 7:5

Niederrhein Der TVB gewinnt das Landesliga-Duell nur knapp. Zuschauer dürfen den Sieg nicht mitverfolgen. Die Damen von GW Flüren verlieren in der Bezirksliga gegen den TTV Rees-Groin II.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das verlegte Duell in der Tischtennis-Landesliga zwischen dem TV Voerde und dem TV Bruckhausen statt. Zuschauer waren in der Halle an der Otto-Willmann-Schule nicht zugelassen. So befanden sich nur die Akteure beider Teams dort. Trotzdem wurde es spannende Partie, mit dem besseren Ende für den TVB, der sich mit 7:5 behauptete und damit im Mittelefeld der Tabelle etablierte. Die Voerder dagegen rangieren noch ohne Punkt ganz am Ende der Tabelle.