Handball : Die HSG Hiesfeld/Aldenrade gibt es jetzt offiziell

Dinslaken/Walsum Seit Montag existiert die Spielgemeinschaft zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und dem TV Walsum-Aldenrade nicht nur in den Köpfen aller Beteiligten, sondern auch auf dem Papier. Jörg Schnier ist der neue Leiter. Er hatte damals schon im Jugendbereich für eine Zusammenarbeit beider Vereine gesorgt.

Schnier war es damals auch, der vor knapp fünf Jahren die Jugendspielgemeinschaft beider Vereine in leitender Funktion gegründet hatte. Das Konzept und die erfolgreiche Arbeit bei der JSG führt er da auch gleich als Vorbild für die neue Spielgemeinschaft im Seniorenbereich an.

Was auch die Aktiven brennend interessiert, sind die Austragungsorte der Heimspiele. Während die dritten und vierten Mannschaften weiter nur in ihrer gewohnten Umgebung auflaufen werden, sollen die ersten und zweiten Mannschaften zwischen der Hiesfelder Sporthalle an der Kirchstraße und der Walsumer Halle am Driesenbusch pendeln. „Das Augenmerk soll hier aber auch auf der eigentlichen Herkunft liegen“, sagt Schnier.

Also werden die Damen der HSG wohl den Großteil ihrer Heimspiele in Aldenrade bestreiten, die erste Herrenmannschaft, aktuell auf dem Sprung in die Oberliga, tritt meist in Hiesfeld an.