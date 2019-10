Handball : Landesligisten müssen sich geschlagen geben

Dinslaken/Walsum Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II verliert gegen TuS Lintfort mit 24:28. Der MTV Rheinwacht Dinslaken II kassiert ein 19:25 beim TV Geistenbeck II.

Enttäuscht war Jörg Schnier, Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade II, nachdem seine Mannschaft in der Landesliga (Gruppe 3) das Spiel bei TuS Lintfort mit 24:28 (9:11) verloren hatte. „Nach einer schwachen Anfangsphase haben wir taktisch auf Rückraum Mitte umgestellt, was sich zunächst bezahlt gemacht hat“, sagte der Übungsleiter.

Zwar lagen die Gäste zur Pause noch mit zwei Treffern zurück, weil sie acht Minuten lang den Ball nicht im Lintforter Tor unterbrachten. Doch nach dem Wechsel änderte sich das Bild. So schien sich das Blatt nach 40 Minuten gewendet zu haben, als die HSG zweimal mit zwei Toren (13:15 und 14:16) vorne lag. „Doch in den letzten sieben Minuten waren wir einfach schlecht“, sagte Jörg Schnier. „Außerdem haben wir den Lintforter Nils Schmitz, der 18 Treffer erzielt hat, einfach nicht in den Griff bekommen.“