Handball: Jahn-Trainer Harry Mohrhoff sieht die Aufstiegschance bei 80 Prozent

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters TV Jahn Hiesfeld in der Handball-Verbandsliga auf den Verfolger TV Kapellen. Auf die Frage, wie hoch er die Chancen seiner Mannschaft auf den Aufstieg einschätzt, antwortet Jahn-Übungsleiter Harry Mohrhoff prompt: „Bei 80 Prozent.“

Ganz so mutig, wie es vielleicht erscheint, ist die Aussage bei einem Blick auf das Restprogramm nicht. Zwar haben die Hiesfelder jetzt mit dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (23. März, 17.30 Uhr) und der Partie beim Achten TSV Kaldenkirchen (30. März, 19 Uhr) zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Doch dann empfangen sie das Schlusslicht TV Korschen­broich II (6. April, 17.30 Uhr).

Wenn der Tabellenführer diese Begegnungen gewinnt, würde es am 13. April, 17.30 Uhr, das erste Endspiel um den Aufstieg in die Oberliga geben. Dann ist der TV Kapellen zu Gast. Das Hinspiel hat Hiesfeld mit 21:27 verloren und weist deshalb aktuell auch den schlechteren direkten Vergleich auf, der bei Punktgleichheit entscheidend ist. „Doch ob das gegen den TV Kapellen wirklich schon ein Endspiel wird, da warten wir erstmal ab“, sagt Mohrhoff.

Am vorletzten Spieltag müssen die „Veilchen“ zum TuS Treudeutsch Zehnten Lank (27. April, 19.30 Uhr). Zum Saisonabschluss steigt am 4. Mai, 17.30 Uhr, in eigener Halle das Nachbarschaftsduell gegen die abstiegsgefährdete HSG Wesel.