Handball: Wichtiger Punktgewinn für den TV Jahn Hiesfeld

Dinslaken Der Frauen-Landesligist hat nach dem 18:18 gegen den Tabellenzweiten Welfia Mönchengladbach zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. MTV Rheinwacht Dinslaken nutzt beim 17:22 gegen den Spitzenreiter TV Biefang II seine Chancen nicht.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken musste sich in der Handball-Landesliga der Frauen beim Tabellenführer TV Biefang II mit 17:22 (7:10) geschlagen geben. Nach anfänglichem 0:3-Rückstand (6.) fanden die Dinslakenerinnen immer besser ins Spiel und erzielten in der 19. Minute durch Anke Basfeld den 6:6-Ausgleich. Nach einer Auszeit lief es beim Favoriten aber wieder. Er stellte bis zum Seitenwechsel den alten Abstand wieder her. Mitte der zweiten Hälfte kam der Tabellenfünfte MTV auf ein Tor heran (12:13, 45.). Doch der TV Biefang hatte mit einem 3:0-Lauf in den Folgeminuten die passende Antwort parat.