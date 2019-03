Handball: TV Jahn Hiesfeld geht beim TSV Kaldenkirchen auf Punktejagd

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Verbandsliga muss am heutigen Samstag auf zwei Spieler verzichten. Cedric Schnier kehrt hingegen zurück in den Kader.

Fünf Spiele gilt es für die Handballer des TV Jahn Hiesfeld in der Verbandsliga noch zu absolvieren. Nach 21 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff an der Tabellenspitze und hat den Aufstieg fest im Blick.

Um den Sprung tatsächlich zu schaffen, brauchen die „Veilchen“ allerdings noch Punkte. Am heutigen Samstag um 19 Uhr gibt es die nächste Möglichkeit, zwei Zähler zu holen. Dann stellen sich die Hiesfelder beim TSV Kaldenkirchen vor. Im Hinspiel hatte der TV Jahn vor heimischer Kulisse beim 29:26 die Nase vorn. Wenn es nach Mohrhoff geht, kann das auch heute gerne so bleiben. Wie schwer das Spiel für sein Team wird, weiß der Coach aber ebenfalls: „Wir spielen da in der Hölle West. Kaldenkirchen hat immer viele Zuschauer und vor allem eine sehr gute Mannschaft. Der TSV hat viele gute Einzelspieler, da müssen wir hellwach sein.“