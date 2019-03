Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken traut sich einen Sieg im Top-Spiel zu

MTV-Trainer Harald Jakobs (stehend) ließ das Training am Freitag ausfallen, um seine angeschlagenen Spieler zu schonen. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Dinslaken Der Spitzenreiter der Regionalliga empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten TuS Opladen. Das Hinspiel ging mit 33:25 an die Gäste. Christoph Enders und Dennis Backhaus sind verletzt. Die Einsätze der Kreisläufer stehen auf der Kippe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Ryberg

Das mit Spannung erwartete Top-Spiel der Handball-Regionalliga gegen den Tabellenzweiten TuS Opladen steht für den Spitzenreiter MTV Rheinwacht Dinslaken am Sonntag, 11.15 Uhr, im Kalender. Die Douvermannhalle dürfte bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Schon in den vergangenen Wochen haben die MTV-Fans ihre Mannschaft lautstark angefeuert – auch bei Auswärtsspielen.

Die Nervosität dürfte bei beiden Mannschaften groß sein. Doch was macht MTV-Trainer Harald Jakobs? Er ließ das Training am gestrigen Freitag einfach mal sausen. Natürlich nicht ohne triftigen Grund. „Ich musste den Jungs einfach mal eine kleine Pause verschaffen. Personell sind so viele Spieler angeschlagen, es ist zum Haare raufen“, sagt Jakobs.

MTV-Spieler Dennis Backhaus (am Ball) klagt über Rückenbeschwerden. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Info Der MTV ist seit vielen Wochen ungeschlagen Erfolgsserie Eine stolze Serie verzeichnet der MTV Rheinwacht Dinslaken derzeit in der Regionalliga. Der Spitzenreiter hat seit elf Spielen nicht mehr verloren. Die bisher letzte Niederlage datiert vom 17. November 2018. Damals zog der MTV bei Adler Königshof, derzeit Tabellenvorletzter, knapp mit 28:29 den Kürzeren.

Dabei blickt er vor allem auf seine beiden Kreisläufer. Deren Gesundheitszustand bereitet ihm Sorgen. Christoph Enders plagt sich weiter mit einer Fuß- und Knieblessur herum, die er sich im Training vor knapp zwei Wochen zugezogen hatte. Dazu klagt Dennis Backhaus über Rückenbeschwerden. „Bei beiden wird sich erst am Sonntag beim Warmmachen herausstellen, ob sie spielen können oder nicht“, sagt der MTV-Trainer.

Auf die weiteren Wehwehchen mag Harald Jakobs dann lieber nicht eingehen. Gegner TuS Opladen, derzeit drei Punkte hinter dem MTV in Lauerstellung und dazu im Hinspiel mit 33:25 klar siegreich, soll ja nicht gleich alles wissen – und im Zweifel umgehend die Schwachstellen ausnutzen können.Dabei liegen die Vorteile des Treffens eigentlich auf der Dinslakener Seite. Das Heimpublikum im Rücken ist ebenso ein großes Plus wie die in dieser Saison mehrmals gezeigte Nervenstärke. Gerade auch in der Schlussphase. Dazu steht Opladen unter Zugzwang. Der Tabellenzweite muss schon gewinnen, um noch an den Titel in den verbleibenden fünf Punktspielen glauben zu können.

MTV-Kreisläufer Christoph Enders (am Ball) hat seine Trainingsverletzung noch nicht vollständig auskuriert. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Immerhin reisen die Gäste mit dem besten Linkshänder der Regionalliga an – Rückraumwerfer Marius Anger. „Der ist natürlich eine Hausnummer. Ich werde deshalb aber meine Abwehr nicht umstellen. Sonst werden die Spielräume für den Gegner einfach zu groß. Meine Mannschaft fühlt sich in der 6:0-Deckung wohl“, sagt Harald Jakobs.

Ein Faktor werden auch seine Torhüter sein. Beim jüngsten 31:31 gegen den VfB Homberg zeigten Marco Banning und Nils Ahlendorf nicht gerade ihre beste Leistung. Die werden sie am morgigen Sonntag aber brauchen, wenn der MTV am Ende jubeln soll. „Es muss bei uns alles passen. Weniger wird vermutlich nicht ausreichen“, sagt der Dinslakener Trainer.