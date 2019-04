Handball : Heimspiel des MTV Rheinwacht Dinslaken gegen TuSEM Essen II ist fast ausverkauft

Dinslaken Für das letzte Heimspiel des Regionalligisten gibt es nur noch einige Restkarten. Personell sieht es wieder gut aus.

Nahezu ausverkauft ist die Heimpartie des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken gegen Tusem Essen II am kommenden Sonntag, 11.15 Uhr. In diesem Duell will der Spitzenreiter die Meisterschaft endgültig perfekt machen.