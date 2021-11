Handball-Regionalliga : MTV Rheinwacht Dinslaken verliert und trennt sich von Boris Lietz

(Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Dinslaken Die Mannschaft kassiert eine vermeidbare 30:33 (17:16)-Niederlage gegen die TSV Bonn. Aufgrund der negativen Ergebnisse in den vergangenen Wochen muss der Trainer gehen.

Paukenschlag beim Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken. Nach der völlig unnötigen 30:33 (17.16)-Niederlage gegen die TSV Bonn hat sich der Verein von Trainer Boris Lietz getrennt. Das teilte Obmann Heinz Buteweg am Sonntagabend mit. Grund sind die negativen Ergebnisse in den vergangenen Wochen. Wer die Mannschaft künftig aus dem Abstiegskampf befreien soll, steht derzeit noch nicht fest. Zunächst wird der ehemalige Torhüter Marco Banning das Training übernehmen. Der MTV sucht nun händeringend einen Nachfolger für Boris Lietz.

In einem schwachen Spiel auf absoluter Augenhöhe warfen die Dinslakener die beiden so bitter benötigten Punkte nach einer 23:20-Führung in der 40. Minute doch noch weg, weil sich von da an sowohl bei den Entscheidungen von der Bank als auch auf der Platte die Fehler häuften.

„Uns fehlt in der entscheidenden Phase eines Spiels einfach die Konstanz. Wir schaffen es nicht, über die volle Spielzeit unsere Konzentration hoch zu halten und leisten uns dann in der Crunchtime auch noch unnötige Zeitstrafen“, sagte ein völlig enttäuschter Trainer Boris Lietz nur wenigen Minuten nach dem Abpfiff. Dabei sah es gerade in der Phase der klaren Führung sehr gut aus. Die Mannschaft stand stabil, nutzte ihre Torchancen und schien auf dem besten Weg. Doch der Bruch kam dann auch durch einige Wechsel, die spielerische Linie ging verloren und die Bonner nutzten die Lücken in der Abwehr der Gastgeber konsequent aus.

Doch die Probleme begannen schon in der ersten Hälfte, denn eigentlich hätte der MTV einen perfekten Start hinlegen können. „Doch statt 4:0 für uns stand es plötzlich 1:2, weil wir da schon zu viele gute Chancen nicht genutzt haben“, kritisierte Lietz die technischen Fehler und unkonzentrierten Würfe nach viel zu kurzen Phasen im Angriff. So blieb es bis zur Pause ausgeglichen, doch zumindest konnte eine knappe Führung in die Kabine gerettet werden. Bis dahin hatte Wael Ben Youssef längst Maximilian Reede auf der halblinken Position abgelöst und machte danach ein überragendes Spiel mit sieben Toren. Reede schmorte bis fast zuletzt auf der Bank, auch in der Abwehr fand er keine Verwendung mehr, obwohl er gerade da aufgrund seiner Größe vonnöten gewesen wäre.

Noch einmal lag der MTV mit zwei Toren vorne (27:25, 50. Minute), ehe die Partie völlig kippte. Zuvor war der am Ende zehnmal erfolgreiche Fabian Struif immer wieder mit seiner Körperlichkeit und hoher Dynamik durch die Dinslakener Abwehr spaziert und hatte Jan Bystron im Tor kaum eine Abwehrmöglichkeit gelassen. Mit einer konsequenten Manndeckung wurde den Bonnern zwar etwas dessen Gefährlichkeit genommen, doch nun fanden andere Leute wie Daniel Fischer die Löcher in der gegnerischen Deckung. In der Schlussphase schwächte sich der MTV Rheinwacht dann auch noch selbst, als er in den letzten drei Minuten in zweifacher Unterzahl spielen musste. Lukas Feld hatte nach seiner Zeitstrafe weitere zwei Minuten wegen Meckerns bekommen und musste auf die Tribüne. Zudem unterlief dem Gastgeber noch ein Wechselfehler, so dass er mit nur vier Feldspielern auf der Platte stand.

Im Tor war diesmal übrigens Jan Bystron auf sich alleine gestellt. Jonas Terwiel, Keeper der dritten Dinslakener Mannschaft, hatte sich als Ersatz für den schwer am Knie verletzten Sören Hillig zwar auf die Bank gesetzt, kam aber nur zu einem Kurzeinsatz bei einem Siebenmeter.

Da neben Dean Christmann nun auch Hillig, dessen genaue Diagnose immer noch aussteht, lange ausfällt, bemüht sich MTV-Obmann Heinz Buteweg um einen weitere Torhüter, der vielleicht schon in dieser Woche verpflichtet werden soll.