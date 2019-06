Handball : Das Los entscheidet am Montag

Das Los entscheidet am Montag

Dinslaken Der Stralsunder HV und der MTV Rheinwacht Dinslaken verzichten auf die vorgesehenen Nachrücker-Spiele zur Dritten Handball-Liga. Nun wird die erste Anwartschaft per Los ermittelt.

Die Saison für den Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken ist seit Montag kurz vor Mitternacht endgültig beendet. Bis dahin hatten nämlich sowohl MTV-Obmann Heinz Buteweg als auch Markus Dau, Geschäftsführer des Stralsunder HV, schriftlich ihren Verzicht auf die Durchführung der eigentlich vorgesehenen vorsorglichen dritten Relegationsrunde zum Aufstieg in die Dritte Liga erklärt.

Und so setzte der Stuttgarter Horst Keppler die bereits terminierten beiden Partien über Pfingsten wieder ab. Nun entscheidet am Pfingstmontag, 10. Juni, das Los über die Reihenfolge der Anwartschaft bei einem noch bis zum 30. Juni möglichen Rückzug einer Mannschaft aus der dritthöchsten Klasse.

Das passiert im Rahmen des Frauen-Relegationsspiels zwischen dem TSV Birkenau und dem SV GW Schwerin unter Aufsicht des Spielkommissions-Vorsitzenden Keppler am Zeitnehmertisch. Das von Stralsund als Möglichkeit ins Gespräch gebrachte Entscheidungsspiel in einer neutralen Halle wurde übrigens von Keppler verworfen, der nur den Verzicht beider Vereine und den damit verbundenen Losentscheid akzeptierte. Die Mannschaft und auch er seien erleichtert, obwohl man die Strapazen der beiden Spiele noch mal auf sich genommen hätte, sagte MTV-Trainer Harald Jakobs am gestrigen Dienstag.