Handball : Harald Jakobs warnt vor zu viel Lockerheit

Zuletzt gelang dem MTV Rheinwacht Dinslaken – hier Maximilian Reede (am Ball) – ein 27:19-Sieg gegen den TuS Opladen. Foto: FUNKE Foto Services/Markus Joosten

Dinslaken Vor dem Gastspiel des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken bei der TSV Bonn am heutigen Samstag bremst der Trainer die Euphorie nach dem Sieg im Spitzenduell mit dem TuS Opladen. „Wir müssen hellwach ins Spiel gehen“, sagt er.

Ursprünglich sollte die Hinrundenbegegnung in der Handball-Regionalliga zwischen dem MTV Rheinwacht Dinslaken und der TSV Bonn am 11. November 2018 über die Bühne gehen. Weil das Team aus Bonn-Beuel an diesem Tag jedoch lieber den Beginn des Karnevals feiern wollte, wurde die Partie kurzerhand auf den 20. Dezember verlegt. Es sollte nicht zum Schaden der Dinslakener sein, die so am letzten Donnerstag vor Weihnachten ihr Endspiel um die Herbstmeisterschaft bekamen und nach dem 31:30-Erfolg in einer rappelvollen Douvermannhalle überschwänglich feiern durften.

Am heutigen Samstag um 19.30 Uhr kommt es in der Bonner Sporthalle an der Ringstraße zum Wiedersehen. Während es dabei für den mittlerweile auf Rang sieben abgerutschten Gastgeber praktisch nur noch um die „goldene Ananas“ geht, will Spitzenreiter MTV einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Euphorie war riesig bei den Dinslakenern nach dem überragenden Auftritt imTop-Spiel gegen Opladen, das am vorigen Sonntag vor rund 700 Zuschauern mit 27:19 gewonnen wurde. Gewinnt der MTV nun drei der letzten fünf Partien, ist dem Aufsteiger der Titel – unabhängig von den Resultaten der Verfolger – nicht mehr zu nehmen. Gerade weil seine Mannschaft vor sechs Tagen „so hochgejubelt wurde“, hält Trainer Harald Jakobs die Aufgabe in Bonn für besonders knifflig: „Wir dürfen uns jetzt auf keinen Fall in Sicherheit wiegen – ganz im Gegenteil. Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, sagt der Coach, der im Training unter der Woche schon in einigen Situationen bemerkte, dass seine Spieler ein wenig lockerer zur Sache gingen.

Info MTV setzt heute nur einen Fanbus ein Platzmangel Zwei Fanbusse wollte MTV-Obmann Heinz Buteweg für die Fahrt nach Bonn eigentlich einsetzen. Weil die TSV den Dinslakenern aber mitgeteilt hat, dass in der Halle an der Ringstraße insgesamt nur 150 Zuschauer Platz finden und Buteweg nur 40 Karten zugesichert wurden, macht sich doch nur ein Bus auf den Weg.