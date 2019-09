Handball : Nico Czeslik hält den MTV Rheinwacht Dinslaken II in der Spur

Nico Czeslik hält den MTV Rheinwacht Dinslaken II in der Spur

Dinslaken/Walsum Der Landesligist setzt sich in der Gruppe drei mit 30:24 beim TV Biefang durch. Der MTV III verliert in der Gruppe eins gegen den TV Schwafheim. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II schlägt den TV Borken.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken II gehört wieder zu den Spitzenmannschaften in der Gruppe drei der Landesliga. Doch zufrieden war Jörg Schwarz, der neue Trainer der Mannschaft, nach dem 30:24 (17:9)-Erfolg beim TV Biefang keineswegs. „Wir haben 35 Minuten stark gespielt, den Gegner beherrscht und lagen deutlich in Führung, doch danach hat meine Mannschaft das Handballspielen komplett eingestellt. Darüber wird beim Training in der kommenden Woche noch zu reden sein“, sagte der Coach.