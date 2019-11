Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken II feiert einen sicheren 33:24-Erfolg

Dinslaken In der Gruppe drei der Landesliga setzt sich die Mannschaft beim Turnerbund Oberhausen durch. In der Gruppe eins holt die dritte MTV-Mannschaft einen wichtigen Punkt gegen den ASV Süchteln.

Richtig dramatisch wurde es in der Halle an der Douvermannstraße in den Schlussminuten. Knapp zwei Minuten vor dem Ende ging der Gast mit 28:27 in Führung und schien das auch über die Zeit schaukeln zu können. Doch 36 Sekunden vor dem Ende gelang dem zuvor bereits viermal erfolgreichen Lukas Terwiel der Ausgleich. Eine letzte Auszeit der Gäste brachte dann nichts mehr ein. In der ersten Halbzeit hatte der MTV III zunächst einen Rückstand von drei Toren (8:11) aufholen müssen, was auch in der zweiten Hälfte mit einem Kraftakt (22:25) noch einmal gelang.