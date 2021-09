Handball-Landesliga : MTV Rheinwacht Dinslaken II kassiert knappe Niederlage

Dinslaken Die Mannschaft verliert mit 23:24 gegen den TV Biefang. Der MTV Rheinwacht III feiert dagegen in der Parallelgruppe einen 34:24-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach II.

In der Gruppe eins fertigte der MTV III die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach deutlich mit 34:24 (18:14) ab, was Trainer Martin Terwiel in erster Linie am Einsatz zweier Routiniers festmachte. „Florian Körner und Simon Petzinna waren wieder dabei und haben natürlich für viel mehr Torgefahr gesorgt“, sagte der Coach. Eine Viertelstunde lang verlief die Partie noch ausgeglichen, ehe sich die Dinslakener mehr und mehr absetzten und auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen ließen.