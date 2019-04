Handball : MTV Dinslaken III feiert den Aufstieg in die Landesliga

MTV Dinslaken III feiert den Aufstieg in die Landesliga

Dinslaken Die Mannschaft steht schon zwei Spieltage vor Schluss als Meister in der Bezirksliga fest. Sie macht es bei ihrem 24:23-Erfolg gegen den SV Neukirchen II unnötig spannend, weil sie im Abschluss einige Schwächen zeigt.

Was die erste Mannschaft in der Handball-Regionalliga noch anstrebt, hat das dritte Team des MTV Rheinwacht Dinslaken bereits geschafft. Es ist Meister. Nach dem hauchdünnen 24:23 (16:12)-Erfolg über den SV Neukirchen II ist die Mannschaft von Trainer Martin Terwiel zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von der Bezirksliga-Spitze zu verdrängen. Im Anschluss wurden Meisterschaft und Aufstieg ausgelassen gefeiert.

Der Tabellenvierte aus Neukirchen erwies sich als der erwartet starke Gegner, hatte Dinslaken doch gegen diesen Gegner in der Hinrunde die bislang letzte Niederlage kassiert. Der MTV startete hochkonzentriert und lag nach 15 Minuten scheinbar sicher mit 11:5 in Front. Bis zur Halbzeit hatte er den Gegner im Griff, auch wenn die Außenspieler des Gastgebers etliche gute Möglichkeiten ausgelassen hatten.

Gerade die Abschlussschwäche von den Außenpositionen war es dann auch, die noch zu einer spannenden Schlussphase führte. Trainer Terwiel konnte sich zwar auf die gewohnt sattelfeste Abwehr verlassen, verzweifelte allerdings auch immer wieder am mangelhaften Überzahlspiel.

Beim Stand von 20:20 musste der Coach die Auszeit nehmen, die Dinslakener legten wieder drei Tore vor und mussten doch in der letzten Minute noch um den Sieg bangen. Simon Petzinna erlöste schließlich den Tabellenführer mit seinem neunten Treffer. Der Rest ging im Freudentaumel vor für Bezirksliga-Verhältnisse sehr gut gefüllter Halle unter. Schnell waren dann auch die Meister-Shirts angezogen.

Weil die zweite Mannschaft des MTV schon in der Landesliga spielt, muss das dritte Team in der nächsten Saison in der Parallelgruppe antreten. Leistungsträger Simon Petzinna wird nicht dabei sein. Er legt eine Pause ein. Momentan ist der Verein auf der Suche nach Verstärkungen, um auch eine Klasse höher konkurrenzfähig zu sein.