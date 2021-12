Handball : Nur der MTV Rheinwacht Dinslaken II holt einen Punkt

(Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Der Landesligist spielt 21:21 gegen den Turnerbund Oberhausen. Der MTV Rheinwacht III und die HSG Hiesfeld/Aldenrade II gehen leer aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Vennemann

Ein Pünktchen sprang für die drei Dinslakener Mannschaften in der Handball-Landesliga heraus. Diesen Zähler holte der MTV Rheinwacht Dinslaken II durch ein 21:21 (13:10) gegen das bis dahin punktlose Schlusslicht der Gruppe drei, den Turnerbund Oberhausen. In dieser Gruppe musste sich die HSG Hiesfeld/Aldenrade II beim SC Bottrop mit 21:22 (10:9) geschlagen geben. In der Gruppe eins hatte der MTV Rheinwacht Dinslaken III mit 23:29 (9:15) gegen den TV Geistenbeck II das Nachsehen.

Für den MTV Rheinwacht Dinslaken III geht es in jedem Spiel darum, ein Team auf der Platte zu haben, die in der Landesliga wenigstens einigermaßen konkurrenzfähig ist. Da diesmal mit Kreisläufer Nik Dreier aus dem Regionalliga-Kader und dem beruflich als Arzt eingespannten Simon Petzinna wieder zwei wichtige Leute fehlten, sollten es die Routiniers Florian Körner und Sebastian Brandscheid richten. „Aber beide haben sich im Laufe des Spiels leicht verletzt und damit fehlte uns vorne die Durchschlagskraft“, sagte Trainer Martin Terwiel.

So kam die Mannschaft im Verlauf der zweiten Halbzeit zwar noch mal bis auf drei Tore heran, doch eine Wende war nicht mehr zu schaffen. „Einerseits nutzen wir unsere Chancen nicht und werfen zudem viele Bälle leichtfertig weg“, hofft Terwiel nun auf einen besseren Kader am Samstag beim Tabellenvorletzten TV Korschenbroich II.

MTV Rheinwacht III: J. Terwiel – Strauch, Brandscheid (4/1), Hagenstroem (1), Tielmann (3), Friedhoff, Körner (4/1), Müller (1), L. Terwiel (8), Witt (1), F. Höffner, Schmidt (1).

Bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II teilen sich Oliver Kratky und Uwe Möller die Aufgabe als Spielertrainer. Diesmal stand Kratky wieder auf dem Feld, ohne aber die erst in der letzten Minute entschiedene 21:22-Niederlage in Bottrop verhindern zu können. Die Fahrt in die Nachbarstadt musste die Mannschaft schon unter schlechten Voraussetzungen antreten, denn einige Akteure fehlten wegen Verletzung.

„Und als sich schon nach einer Viertelstunde weitere Spieler verletzten, stand uns nur noch ein Auswechselspieler zur Verfügung“, wollte Kratky das aber trotzdem nicht als ausschlaggebend für die Niederlage werten. „Wir haben viel zu statisch agiert und uns auch noch eine Reihe technischer Fehler erlaubt“, so das Trainergespann, das wenigstens die Arbeit in der Deckung als positives Zeichen sah. „Nächste Woche bei der DJK Adler Bottrop muss alles besser werden“, blicken die beiden schon wieder nach vorne. Die Partie blieb bis in die Schlussphase völlig ausgeglichen, ehe der Gastgeber seinen letzten Angriff mit dem Siegtreffer abschloss.

HSG II: Vorwerk, Giesen – Wefers, Höhne (1), Strehl (5), Brock (1), Kratky, Möhle (7/2), Schulz, Terhorst (7), Jüngling.

Ein Erfolg über Turnerbund Oberhausen war für den MTV Rheinwacht Dinslaken II eigentlich ein absolutes Muss. Am Ende aber musste man froh sein, wenigstens einen Punkt gerettet zu haben, denn den Gästen gehörte beim Stand von 21:21 der letzte Angriff. Trainer Jörg Schwarz sang auch diesmal das Lied der vergangenen Wochen und beklagte die Tatsache, dass ihm die Möglichkeit aus dem Rückraum fehlen, weil dort einige Spieler immer noch verletzt sind. Auch der wieder fitte Nico Czeslik musste noch aus beruflichen Gründen passen. „Acht Tore in der zweiten Halbzeit sind gegen eine solche Mannschaft einfach zu wenig“, so Schwarz, der seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen wollte. Nach der Dinslakener Halbzeitführung blieb es bis zum Ende eine enge Sache, die Oberhausener feierten ihren ersten Punktgewinn wie einen Sieg.