Handball : MTV II fährt ungefährdeten Start-Ziel-Sieg beim TuS Lintfort ein

Die Handballer waren in NRW am Wochenende noch aktiv. Foto: dpa/Robert Michael

Dinslaken Der Handball-Landesligist verschafft sich mit diesem Erfolg ein wenig Luft zu den hinteren Tabellenplätzen. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II verliert hingegen.

Die Reise nach Korschenbroich hat die dritte Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken am Samstag gar nicht erst antreten müssen, denn die Begegnung der Gruppe 1 der Handball-Landesliga wurde von den Dinslakenern nach einem Corona-Verdacht kurzfristig abgesagt. In der Gruppe 3 verschaffte sich der MTV II durch einen 36:28 (18:12)-Erfolg beim TuS Lintfort Luft nach unten, während die HSG Hiesfeld/Aldenrade II bei DJK Adler Bottrop mit 24:30 (13:16) unterlag.

Zufrieden war Jörg Schwarz, Trainer der zweiten Mannschaft des MTV, vor allem mit der Tatsache, dass ihm in Lintfort nach vielen Wochen mal wieder der fast komplette Kader zur Verfügung stand. „Das war ein Start-Ziel-Sieg“, so der Coach, „was wir vor allem der glänzenden Form von Nico Czeslik und auch Finn de Lede zu verdanken haben.“ Spielmacher Czeslik war von der Lintforter Abwehr meist nur durch Fouls zu stoppen und auch de Lede setzte sich immer wieder mit seiner Dynamik durch. So brachten es beide zusammen auf 19 Tore.