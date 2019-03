Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken entscheidet das Top-Spiel für sich

Nach der Schlusssirene legten die Spieler des MTV Rheinwacht Dinslaken und ihr Trainer einen Jubeltanz aufs Parkett. Foto: Markus Joosten

Dinslaken Nach dem 27:19 (16:9)-Heimsieg gegen den Konkurrenten TuS Opladen liegt der Spitzenreiter der Regionalliga nun auch im direkten Vergleich vorne. Die Dinslakener bieten den 700 Zuschauern eine großartige Leistung.

Von Bernd Vennemann

Als Dennis Backhaus zehn Sekunden vor Schluss ins leere Tor traf und den 27:19 (19:9)-Endstand besorgte, da wurde der Jubel in der mit 700 Zuschauern ausverkauften Halle an der Douvermannstraße noch mal lauter. Denn der Handball-Regionalligist MTV Rheinwacht Dinslaken hatte durch diesen Sieg über den direkten Verfolger TuS Opladen nicht nur seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut, auch der direkte Vergleich mit dem TuS spricht nun für die Mannschaft von Trainer Harald Jakobs. Genau die acht Tore Differenz aus dem verlorenen Hinspiel waren aufgeholt und gegenüber der 25:33-Niederlage liegen die Dinslakener aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore vorne.

Fünf Punkte beträgt nun der Vorsprung auf Opladen, vier sind es gegenüber Ratingen. Und auch hier hat der MTV den direkten Vergleich wegen der beiden Siege gegen den jetzigen Tabellenzweiten gewonnen. Ganz nüchtern gerechnet kann sich das Team aus den verbleibenden fünf Spielen sogar noch zwei Niederlagen leisten und bliebe immer noch Tabellenerster.

An solchen Rechenspielchen will sich beim MTV aber niemand beteiligen, schon gar nicht ein von seiner Mannschaft begeisterte Trainer Harald Jakobs. „Das hätte ich bei dem Krankenstand in der vergangenen Woche nicht für möglich gehalten“, sagte der Coach, der nach dem Schlusspfiff zusammen mit den Spielern von den Fähnchen schwenkenden Fans überschwänglich gefeiert wurde. „Alle haben sich bedingungslos in den Dienst der Mannschaft gestellt, obwohl uns Opladen alles abverlangt hat.“

Vielleicht war es aber auch die Tatsache, dass am Freitag beim ausgefallenen Training absolut nicht klar war, ob der MTV überhaupt eine konkurrenzfähige Mannschaft würde stellen können. „Für solche Momente vor diesen Fans und dieser Kulisse spielen die Jungs und lassen auch ihre Schmerzen vergessen“, zollte Jakobs seinen Schützlingen höchste Anerkennung. „In dieser Woche ist erst einmal Erholung und Genesung angesagt, denn auch in Bonn wird die Aufgabe am Samstag nicht leichter“, sagte Jakobs mit Blick auf die kommende Partie.

Der Spielfilm ist eigentlich recht schnell erzählt, weil der Gastgeber sich nach 20 Minuten bereits mit sechs Toren (11:5) abgesetzt hatte und diesen Vorsprung während der gesamten Partie nicht mehr aus der Hand gab. Daran änderten auch die recht einseitigen Entscheidungen der Schiedsrichter nichts. Selbst eine kurze Schwächephase direkt nach der Pause steckte der Spitzenreiter problemlos weg.

„Unsere Deckung stand absolut sicher und im Angriff haben wir mit viel Geduld unsere Chancen gesucht und gefunden“, sagte Jakobs, der diesmal nicht das kleinste Haar in der Suppe fand. Zwar musste Jonas Höffner bereits früh seine zweite Zeitstrafe hinnehmen, doch der für ihn in den Mittelblock gerückte Christoph Enders war zusammen mit Dennis Backhaus und Robert Jakobs fast unüberwindlich. Da auch Marco Banning – er hielt zwei der acht Opladener Siebenmeter – wieder einen Sahnetag erwischt hatte, wurde dem besten Angriff der Liga früh der Zahn gezogen.

Einen kleinen Disput gab es noch am Rande. TuS-Trainer Fabrice Voigt lieferte sich ein Scharmützel mit Steffen Hahn, was der MTV-Rechtsaußen jedoch diszipliniert wegsteckte.