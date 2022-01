Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken besteht dramatische Endphase gegen Neusser HV

Dinslaken Der Regionalligist gewinnt mit 28:27 (13:13). Torhüter Benedikt Köß wehrt in letzter Sekunde einen Siebenmeter ab. Wael Ben Youssef ist der überragende Torschütze.

Weil der eigentliche Spielort des Neusser HV im Moment als Impfzentrum genutzt wird, fühlte sich das Spiel auch für den Gastgeber in der Halle in Meerbusch eher wie eine Auswärtspartie an. Das machte sich auch im Zuschauerzuspruch bemerkbar. Normalerweise spielt der HV vor voller Halle, am Samstag hielt sich die Anzahl der Fans auf beiden Seiten in etwa die Waage. Eine ganz faire Aktion der Neusser führte in der 42. Minute beim Stand von 18:17 übrigens dazu, dass der MTV nach vergebenen Siebenmetern von Philipp Tuda und Lukas Feld im Ballbesitz blieb. Die Schiedsrichter hatten auf Einwurf für Neuss entschieden, doch sowohl der Torwart als auch ein Neusser Spieler gaben von sich aus zu am Ball gewesen zu sein, so dass Dennis Backhaus den Angriff noch mit dem 18:18 abschließen konnte.