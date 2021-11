Handball : MTV Rheinwacht Dinslaken steht in der nächsten Pokalrunde

Dinslaken Im Wettbewerb auf Verbandsebene gewinnt der Regionalligist mit 29:16 beim Landesligisten DJK Grün-Weiß Werden. An diesem Sonntag kommt der TV Rheinbach zum Meisterschaftsspiel.

Die Begegnung im Essener Süden am Donnerstagabend war allerdings alles andere als geeignet, sich Selbstvertrauen für das am Sonntag, 11.15 Uhr, anstehende wichtige Heimspiel in der Regionalliga gegen den TV Rheinbach zu holen. Das lag zum einen an der doch etwas laschen Einstellung einiger Akteure, aber auch an der Tatsache, dass in der Halle des engagierten, aber doch limitierten Landesligisten absolutes Haftmittelverbot besteht.