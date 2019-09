Handball : Erfolge des MTV Dinslaken im Test und im Kreispokal

Dinslaken Der Handball-Regionalligist gewinnt beim HC Wölfe Nordrhein mit 30:28 (15:16) und beim TuS Lintfort mit 35:17 (19:8). Trainer Harald Jakobs hat weiter große Personalsorgen.

Maximilian Reede, Rück­raumspieler des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken, humpelte am Samstag durch die Halle der Wölfe Nordrhein an der Krefelder Straße in Rheinhausen. Eine geplatzte Vene im Knöchel machen Training und wahrscheinlich auch den Einsatz im ersten Meisterschaftsspiel am Sonntag in Köln unmöglich. Auch Nils Kruse und Robert Jakobs, der aber wenigstens in der Aufwärmphase dabei war, blieben auf der Bank, wurden noch geschont. Dass neben Kreisläufer und Abwehrchef Dennis Backhaus auch Torhüter Marco Banning weiter ausfällt, lassen die Sorgen bei Trainer Harald Jakobs nicht weniger werden. Zudem überstanden Jonas Höffner und Luca d’Auria den Abend nur mit Blessuren in der Schulter.