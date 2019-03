Handball: MTV Rheinwacht Dinslaken rechnet mit einem Kampfspiel gegen den VfB Homberg

Der MTV Rheinwacht Dinslaken – hier Max Reede (am Ball) – gewann in der vergangenen Woche gegen den TV Jahn Köln-Wahn mit 23:21. Heute peilt der Spitzenreiter wieder einen Sieg an. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Dinslaken Der Spitzenreiter der Regionalliga ist am heutigen Freitag beim VfB Homberg zu Gast. Mit einem Sieg möchte sich der MTV eine gute Ausgangslage für das danach anstehende Top-Spiel gegen den TuS Opladen verschaffen.

Als Abteilungsleiter Heinz Buteweg Anfang der Woche bekanntgab, für die Partie am heutigen Freitag beim VfB Homberg, die um 19 Uhr beginnt, einen Fanbus einzusetzen, da waren die allermeisten Plätze ruckzuck vergeben. Viele andere Anhänger des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken werden sich in Privatwagen auf den Weg machen, um die Begegnung beim Nachbarn von der anderen Rheinseite zu einem Heimspiel für die Dinslakener zu machen.

Kreisläufer Christoph Enders, der sich am vergangenen Freitag im Abschlusstraining verletzt hat, ist auf dem Weg der Besserung und würde sich wohl auch für den Notfall zur Verfügung stellen. „Aber da sollten wir lieber kein Risiko eingehen“, sagt Jakobs, der den 28-Jährigen am liebsten noch schonen will.

Ein kleines bisschen schielt der MTV-Trainer dabei natürlich auch schon auf das Top-Spiel am Sonntag in einer Woche, wenn der Tabellenführer in der Douvermannhalle den ersten Verfolger TuS Opladen empfängt. Im Fokus liege dieses Duell aber noch nicht. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel. Erst einmal geht es darum, in Homberg zu bestehen“, sagt Jakobs.