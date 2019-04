Handball : Frauen des TV Jahn setzen Erfolgsserie fort

Dinslaken Der Landesligist setzt sich gegen den TV Krefeld-Oppum souverän mit 29:15 durch. Torhüterin Susi Schmitz-Freihoff überzeugt beim 23:23 des MTV Rheinwacht Dinslaken.

Der TV Jahn Hiesfeld blieb in der Handball-Landesliga der Frauen auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Beim TV Krefeld-Oppum gelang der Mannschaft von Trainer Guido Lai ein überzeugender 29:15 (18:8)-Erfolg.

Die „Veilchen“ erwischten in fremder Halle den besseren Start und setzten sich schon Mitte der ersten Halbzeit auf 10:5 (17.) ab. Hinten stand der TV Jahn sicher und sorgte mit viel Tempo nach vorne auch immer wieder für Gefahr. So standen zur Halbzeit bereits 18 Treffer zu Buche. In der zweiten Halbzeit baute der Tabellensechste seinen Vorsprung noch aus. „Es ist schön, dass sich alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Die Mädels haben einen guten Job gemacht und verdient gewonnen“, sagte Frauenwartin Sandra Lai.