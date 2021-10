Handball-Landesliga : Konzentrierte HSG Hiesfeld/Aldenrade II setzt sich durch

Dinslaken Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II schlägt den TV Biefang mit 33:27. Der MTV Rheinwacht Dinslaken II kassiert ein 20:26 beim SV Straelen. Auch der MTV III geht leer aus.

Mit einer überzeugenden Leistung besiegte die HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Handball-Landesliga, Gruppe 3, den starken TV Biefang. Dagegen musste der MTV Rheinwacht Dinslaken II beim SV Straelen die Segel streichen, und auch für die dritte Mannschaft des MTV gab es in der Gruppe 1 bei ATV Biesel nichts zu gewinnen.

Mehr als zufrieden war Trainer Oliver Kratky mit der Leistung der HSG II, die sich sicher mit 33:27 (16:13) gegen den TV Biefang behauptete. „Wir haben in der Abwehr im Mittelblock ganz sicher gestanden und auch die beiden quirligen Halben der Biefanger gut im Griff gehabt“, sah Kratky den Grund für den Erfolg vor allem in der starken Deckungsleistung seiner Mannschaft. Daneben aber lobte er auch den Einsatz von Nachwuchsmann Philipp Bruns. Die Leihgabe der ersten Mannschaft, der sofort danach auch mit der HSG I gegen Geistenbeck auf der Platte stand, war dann später mit acht Treffern auch erfolgreichster Schütze des Gastgebers.

Die entscheidende Szene beim 20:26 (11:11) des MTV Rheinwacht Dinslaken II beim SV Straelen sah Trainer Jörg Schwarz direkt nach der Pause. „Wir sind durch zwei Tore von Nico Czeslik mit 13:11 in Führung gegangen, doch dann hat sich Czeslik verletzt und konnte nicht mehr eingesetzt werden“, sagte der Dinslakener Coach, der überdies die dünne Personaldecke beklagte. In der 50. Minute kamen die Gäste noch einmal bis auf einen Treffer (19:18) heran, doch in den Schlussminuten fehlte dann bei fehlenden Wechselmöglichkeiten auch die Kraft.