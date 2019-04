Handball : Fan des MTV Dinslaken statt Nationalspieler für Polen

Dinslaken Der Hiesfelder Dennis Szczesny schaffte es nicht in den Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland. Stattdessen fuhr er mit dem Fanbus des MTV zur Partie des Regionalliga-Spitzenreiters bei der HSG Siebengebirge.

Im Dezember hatte Piotr Przybecki den Spieler des Zweitligisten TuSEM Essen in die polnische Nationalmannschaft berufen. Der Dinslakener hinterließ bei seinen ersten Auftritten einen blendenden Eindruck und sah das Ziel EM-Qualifikation gegen Deutschland in greifbarer Nähe. „Ich habe im Februar noch mit dem Trainer telefoniert, da hat er mir gesagt, dass ich bis Ende Juni für alle Termine eingeplant sei“, sagt Szczesny, der für seine Familie schon Karten für die Partie gegen Deutschland geordert hatte. Doch dann kam alles anders.

Ende Februar trennte sich der polnische Verband von Przybecki. „Da habe ich sofort gedacht, dass es vorbei sein könnte. Der neue Trainer kannte mich ja gar nicht“, so ­Szczesny. Patryk Rombel übernahm. Und obwohl Co-Trainer Slawomir Szmal dem Ur-Hiesfelder zunächst noch Hoffnung machte, platzte der Traum vor einigen Wochen. Der TuSEM-Profi wurde nur noch auf der Reserveliste geführt. „Ich habe aus dem Internet davon erfahren. Das war natürlich nicht so toll“, sagt Szczesny, der fix neue Pläne schmiedete.

Weil die Essener in der Zweiten Liga ein spielfreies Wochenende hatten, ging es mit Teamkollege Noah Beyer, ebenfalls aus der Jugend des TV Jahn Hiesfeld, mit dem MTV nach Königswinter. „Ich hatte schon länger Bock darauf, da mal mitzufahren. Da spielen ja viele Kumpel von mir.“ Auf der Tribüne fieberte Szczesny mit. Der 1,96-Meter-Mann bereute seinen Ausflug nicht. „Als Maximilian Reede Sekunden vor Schluss den Siegtreffer gemacht hat, war das schon cool. Wir sind hinterher alle aufs Spielfeld gerannt, um zu feiern.“ In zwei Wochen kann Spitzenreiter MTV jetzt die Meisterschaft perfekt machen – mit einen Heimsieg gegen TuSEM Essen II.

Für Szczesny ist es keine Frage, wem er am 28. April in der Douvermannhalle die Daumen drückt. „Ich spiele zwar beim TuSEM, aber da bin ich ganz klar für den MTV. Im Hinspiel war ich schon der einzige im Essener Block, der für Dinslaken gejubelt hat“, sagt er. Auch diesmal will Dennis Szczesny live dabei sein. „Ich habe mir das schon ganz genau ausgerechnet. Wenn alles normal läuft, kann ich bis zur 50. Minute bleiben. Dann muss ich zum Treffpunkt, weil wir an dem Tag in Emsdetten spielen. Den Rest der Partie verfolge ich am Liveticker.“