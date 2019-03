Handball: Hallensituation bleibt für den MTV Rheinwacht Dinslaken unklar

Dinslaken In der Stadtratssitzung am Dienstagabend wird das Thema nur kurz diskutiert. Auch Spieler der Regionalliga-Mannschaft hören zu. Wirklich schlauer sind sie danach aber nicht. Die Suche nach einer Alternative für die Douvermannhalle wird dringlicher.

Wohin nur mit den Handballern des MTV Rheinwacht Dinslaken? Die Frage wird angesichts der Tatsache, dass die erste Mannschaft strammen Schrittes der dritthöchsten deutschen Spielklasse entgegensteuert, immer dringlicher. Beim Top-Spiel in der Regionalliga gegen den TuS Opladen am vergangenen Sonntag platzte die marode Douvermannhalle aus allen Nähten – wieder einmal. Dass die offizielle Kapazität von 380 Zuschauern erneut bei weitem überschritten worden war, sollte der Stadtverwaltung zu denken geben.

Am Dienstagabend waren die MTV-Handballer und ihr Hallenpro­blem erneut ein Thema bei einer mit 52 Tagesordnungspunkten üppig ausgekleideten Dinslakener Stadtratsitzung – allerdings nur ein kurzes. Mehr als zwei Stunden hörten viele Rheinwacht-Spieler und auch Anhänger im Zuschauerraum des Ratssaals bei der Sitzung geduldig zu, um dann nach 46 Tagesordnungspunkten nicht schlauer als zuvor zu sein.

Der Prüfantrag der CDU-Fraktion zum Thema wurde ebenso einstimmig durchgewunken wie die Stellungnahme der Verwaltung zum SPD-Antrag von Anfang Januar. Vielleicht war die Zeit für kämpferische Worte an die betroffenen Handballer, aktuell das sportliche Aushängeschild der Stadt Dinslaken, schon zu weit fortgeschritten.

Immerhin machten sich die kleineren Parteien gerade in ihren Haushalts-Statements für die Handballer stark. „Der MTV muss bei uns in der Stadt bleiben und dort auch spielen. Baut dort eine Mehrzweckhalle hin“, forderte beispielsweise Heinrich Mühmert plakativ von der Offensive Dinslaken. Und er erntete Beifall von den Zuhörern.

MTV Rheinwacht Dinslaken will weiter in der Innenstadt spielen

Auch Malte Kemmerling (BNP) gab sich in der ersten Tischreihe am Mikrofon kämpferisch: „Es muss doch möglich sein, unserer besten Mannschaft eine drittliga-taugliche Halle hinzustellen.“

In der Fragestunde zum Start der Stadtratsitzung wollte sich Volker Marquardt zu Wort melden. Der Vorsitzende des MTV wurde seine Frage allerdings nicht los. Der Grund: Weil er nicht in Dinslaken, sondern in Hünxe wohne, sei er kein Bürger der Stadt und damit auch nicht redeberechtigt.