Schwimmen : TV Jahn Hiesfeld überzeugt in Essen

Dinslaken-Hiesfeld Bei den Bezirksmeisterschaften gewinnen die Hiesfelder vier Titel. 17 neue Bestzeiten werden aufgestellt.

Bei den Bezirks- und Bezirks-Jahrgangs-Meisterschaften in Essen setzten sich die Schwimmer des TV Jahn Hiesfeld wieder in Szene. Sie überzeugten mit vier Meistertiteln, 22 Medaillen sowie 17 persönlichen Bestzeiten. Auch der Nachwuchs behauptete sich. So überzeugte Lana Dedek (2009) mit drei Medaillen in neuer Bestzeit. Sie gewann Gold über 200 Meter Freistil (2:52,11) und über die doppelte Distanz in 6:04,67 Minuten. Dazu gab es Platz drei über 100 Meter Freistil (1:19,50). Freude pur gab’s auch bei Ricardo Dedek (2005). Er gewann in Bestzeit über 100 Meter Rücken (1:11,70 Minuten) und 200 Meter Rücken (2:35,86) Bronze und qualifizierte sich auch für NRW-Jahrgangsmeisterschaften.

Evelin Edel (2003) überragte sowohl in der Jahrgangswertung mit dreimal Gold (100, 200, 400 Meter Freistil) als auch in der offenen Wertung über 400 Meter Freistil. In 4:29,24 Minuten wurde sie Bezirksmeisterin. Silber gab es über die halbe Distanz in 2:12,01 Minuten und Bronze über 100 Meter Freistil (1:02,04 Minuten). Sarah-Marie Gerharz (2003) gewann in Rekordzeiten über 400 Meter Freistil (5:15,99) Silber und über 200 Meter Lagen (2:51,74) Bronze. Nick Leis (2002) schwamm in neuer persönlicher Bestzeit von 2:49,80 Minuten über 200 Meter Rücken auf Platz drei. Marie Rumpf (2001) und Oskar Edel (2001) schwammen in der offenen Klasse. Marie wurde Meisterin über 100 Meter Schmetterling (1:09,83). Dazu kamen noch zwei dritte Plätze über 50 Meter Schmetterling (30,46 Sekunden) und 50 Meter Brust (36,02). Meister wurde Oskar Edel (2001) über 100 Meter (54,81) und 200 Meter (2:01,26 Minuten) Freistil. Über 50 Meter Freistil (24,90) wurde er Zweiter. Platz drei holte er über 50 Meter Schmetterling (26,70) und 100 Meter Schmetterling (1:01,37).