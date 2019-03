Fußball : TV Jahn Hiesfeld geht auf dem Zahnfleisch

Hiesfelds Teamchef Thomas Drotboom hofft trotz der schlechten Voraussetzungen auf einen Heimsieg. Foto: Mark Bohla

Dinslaken-Hiesfeld Vor dem Spiel am morgigen Sonntag gegen TuRU Düsseldorf hat der Oberligist erhebliche Personalsorgen.

Mit dem, was seine Schützlinge am vergangenen Sonntag auf dem Ratinger Rasen gezeigt hatten, konnte Teamchef Thomas Drotboom über weite Strecken zufrieden sein. Das 1:2 war nach einem so erfolgreichen Start ins Jahr dennoch der erste Dämpfer für den abstiegsgefährdeten Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld. Im Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf am morgigen Sonntag um 15 Uhr müssen die „Veilchen“ nun gleich wieder zurück in die Erfolgsspur finden, um sich im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin berechtigte Hoffnungen zu machen. „Wir brauchen unbedingt den Sieg, sonst haben wir gleich wieder alles verspielt, was wir uns zuletzt erarbeitet haben“, sagt Drotboom.

Große Sorgen macht ihm allerdings die personelle Situation. „Ich bin froh, wenn ich elf Mann auf den Platz schicken kann. Richtiges Training ist zurzeit gar nicht möglich. Es kommt knüppeldick für uns“, sagt der Teamchef. Zur Einheit am Dienstag fanden sich nur neun Feldspieler und zwei Torhüter ein. Am Donnerstag waren es wegen der Unterstützung aus der U 19 ein paar mehr. Als der Kader im Winter aus finanziellen Gründen verkleinert worden war, hatte Drotboom bereits gewarnt, dass nun „wirklich nichts mehr passieren“ dürfe. Das Glück hielt sich im Mühlendorf allerdings in Grenzen. Zurzeit beklagt der TV Jahn gleich mehrere Langzeitverletzte. Für Sonntag bangt er außerdem noch um Ekin Yolasan, der eigentlich arbeiten muss. Angreifer Nasrullah Dedemen konnte wegen einer Magen-Darm-Grippe die ganze Woche über nicht trainieren.

Immerhin kommt mit TuRU Düsseldorf wohl kein Team an den Rotbach, das vor Selbstvertrauen strotzt. Von den letzten acht Partien konnte Düsseldorf nur eine gewinnen. Einen der bislang neun Saisonerfolge holte TuRU im Hinspiel. An der Feuerbachstraße unterlagen die Hiesfelder nach schwacher Vorstellung mit 1:3. „Das war wirklich grottenschlecht von uns, vielleicht das schlechteste Spiel überhaupt. In dieser Hinsicht haben wir also etwas gutzumachen“, sagt der Hiesfelder Teamchef.