Lokalsport: Glückauf Möllen verliert schon wieder

Niederrhein Fußball-Kreisliga A: Nach dem 0:1 des Verfolgers ist dem SuS 09 Dinslaken die Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Spiel des TV Voerde gegen Rheinland Hamborn wurde beim Stand von 7:0 abgebrochen. TV Jahn II in arger Not.

Einen vorzeitigen Spielabbruch gab es bei der Begegnung zwischen dem TV Voerde und Rheinland Hamborn beim Stand von 7:0 (4:0). Die Gäste aus Duisburg waren ohne Ersatzspieler angereist und somit von Beginn etwas im Nachteil. Der TVV begann stark, angeführt von einem überragenden Daniel Fahnenbruck, der in der ersten Halbzeit gleich vier Tore für die Hausherren erzielte (3., 19., 31., 40.). Mit einem 4:0-Vorsprung in die Pause gegangen, wurde den Voerdern das Leben in der zweiten Hälfte noch einfacher gemacht, denn bei den Gästen verletzten sich kurz vor der Pause gleich drei Spieler. Mit sieben Feldspielern plus Torwart schleppten sich die Gäste durch die Partie.