Fußball : Thorsten Schramm und Oliver Grimm bleiben beim SuS 09 Dinslaken

Dinslaken Das Trainergespann des Bezirksligisten wird auch in der kommenden Saison die Richtung vorgeben.

Das aktuelle Trainergespann des SuS 09 Dinslaken wird auch in der kommenden Spielzeit beim Fußball-Bezirksligisten an der Seitenlinie stehen. Coach Thorsten Schramm geht dann mit seinem Co-Trainer Oliver Grimm in seine mittlerweile fünfte Saison an der Voerder Straße. „Gerade im kommenden Jahr des Umbaus unserer Anlage und den damit verbundenen Unwägbarkeiten ist es uns wichtig, weiterhin einen Weg der Kontinuität zu beschreiten und die Mannschaft in vertrauten, guten Händen zu belassen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Achim Odenkirchen. Nach zuletzt neun Punkten aus den vergangenen drei Partien hat der Aufsteiger den Klassenerhalt schon so gut wie sicher.