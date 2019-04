Fußball : Thomas Drotboom muss beim TV Jahn Hiesfeld bleiben

Teammanager Thomas Drotboom (rechts) muss umplanen. Zum SV Straelen könne er frühestens im Sommer wechseln, sagt der Vorsitzende des TV Jahn Hiesfeld. Foto: FUNKE Foto Services/Diana Roos

Dinslaken-Hiesfeld Am Sonntagabend wurde bekannt, dass der Teamchef des Oberligisten zum Regionalligisten SV Straelen wechseln wird. Doch Drotboom erhält von den Hiesfeldern keine Freigabe. „Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni“, sagt Dietrich Hülsemann, der Vorsitzende des TV Jahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Goldmann

Dietrich Hülsemann hatte sich am Sonntagabend schon längst zur Ruhe gebettet, als seine Frau aufgeregt ins eheliche Schlafgemach gestürzt kam – so überliefert es der Vorsitzende des TV Jahn Hiesfeld. Der bundesweit kolportierte Wechsel von Thomas Drotboom vom Fußball-Oberligisten TV Jahn zum Regionalligisten SV Straelen hatte die Gemahlin des Veilchen-Chefs in helle Aufregung versetzt.

24 Stunden später sieht Hülsemann die Angelegenheit schon wieder sehr nüchtern. „Sagen wir doch einfach, dass es ein Aprilscherz war.“ Auch zuvor hatte die Nachricht dem Juristen dem eigenen Vernehmen nach nicht den Schlaf geraubt. Hülsemann: „Zum einen wusste ich, dass das kommen wird, zum anderen hat Herr Drotboom einen gültigen Vertrag, auf dessen Erfüllung wir bestehen. Am 30. Juni kann er die Mannschaft ordnungsgemäß an seine Nachfolger übergeben. Wenn der SV Straelen 100.000 Euro überweist, dann sage ich ,Ja’. Ansonsten bleibt es dabei: Der Kapitän verlässt nicht das sinkende Schiff.“ Punkt.

Thomas Drotboom wird seinen Kontrakt also erfüllen, oder vielmehr erfüllen müssen. Am gestrigen Montagabend machte er sich, so wie es der Teammanager für gewöhnlich an jedem Montagabend tut, auf den Weg zum Training – in Hiesfeld. Die Ereignisse der vergangenen Stunden und Tage scheinen dem sonst so ausgelassenen Drotboom auf die Stimmung geschlagen zu haben. Ganz ruhig, fast leise, sagt er: „So war das alles nicht geplant. Das ist eine doofe Situation, zumal ich mich schon verabschiedet hatte. Ich dachte immer, dass Wünsche im Amateurfußball mehr respektiert werden. Ich werde meinen Vertrag erfüllen, ich werde der Mannschaft aber auch reinen Wein einschenken. Das ist eine Top-Mannschaft, die charakterlich einwandfrei ist.“

Thomas Drotboom ist sich sicher: „Hätte ich vor anderthalb Wochen gesagt, dass ich aufhöre, dann hätte niemand etwas gesagt. Jetzt aber ist ein anderer Verein mit im Bild und da sieht die Sache offenbar anders aus.“ Vereinsboss Dietrich Hülsemann widerspricht Drotboom und stilisiert den seit geraumer Zeit abwanderungswilligen Teammanager – Drotboom hatte einen ursprünglich geplanten Wechsel zur SG Unterrath längst publik gemacht – im Abstiegskampf zum Mann der Stunde. „Er hat uns schon einmal gerettet. Ich kenne seine Kabinenansprachen, die gehen unter die Haut. So einen Mann brauchen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob Markus Kay und Kevin Corvers das schon so schaffen würden“, sagt Hülsemann, attestiert Drotboom aber gleichzeitig auch „einen schlechten Stil“.

Der Umstand, dass die Straelener Vereinsprominenz – Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und SVS-Boss Hermann Tecklenburg – schon Mitte März beim Spiel gegen Hilden auf der Hiesfelder Anlage gesichtet wurde, stößt Dietrich Hülsemann im Nachhinein übel auf. „Damals dachte ich noch, die beiden würden sich hier Spieler angucken, vielleicht Nikolai Pakowski oder Abdoulaye Sakho, aber jetzt ist klar, es ging nur um Thomas Drotboom.“ Am gestrigen Montag setzte Hülsemann eine E-Mail an Tecklenburg ab. „Darin habe ich meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht“, sagt der Jahn-Vorsitzende.