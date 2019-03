Fußball: SuS 09 Dinslaken beendet seine Negativserie

Dinslaken Der Bezirksligist, der seit Oktober 2018 sieglos war, schlägt den VfB Bottrop mit 2:1. Die Dinslakener hätten die Partie sogar noch höher gewinnen können. Lediglich die Schlussphase gestaltet sich eng.

Wer den letzten Pflichtspielsieg des SuS 09 Dinslaken finden wollte, musste im Kalender einige Seiten umschlagen. Am 28. Oktober des vergangenen Jahres gelang der letzte Sieg in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Fortuna Bottrop. Damals gewann die Mannschaft von Thorsten Schramm mit 3:2, ließ seither aber auf einen Erfolg in der Liga warten. Mit den Bottropern scheinen es die Dinslakener zu haben, denn ausgerechnet beim VfB Bottrop gelang am gestrigen Sonntag ein 2:1 (1:0)-Erfolg.