Fußball : Soccer-Cup in Dinslaken diesmal mit 24 Mannschaften

Kleine Kicker, großer Spaß: Nicht nur die jungen Fußballer freuen sich auf den Street Soccer Kids Cup am 6. Juli. Foto: Gerd Herman

Dinslaken Der Wettbewerb für die kleinen Straßenfußballer steigt am Samstag, 6. Juli, an der Neutorgalerie. Die Nachwuchskicker sind in zwei Altersklassen am Ball. Rahmenprogramm mit einer Maskottchen-Parade.

Es konnten gar nicht genug Fotos gemacht werden im Yoga-Raum des neuen Lifefit-Studios am Alten Drahtwerk. Bilder für den zweiten Street Soccer Kids Cup mit den Sponsoren, mit Maskottchen aus Dinslaken und mit „Ennatz“, dem Zebra vom MSV Duisburg. Aber vor allem Fotos der Kinder in den Trikots, in denen sie am Samstag, 6. Juli, bei der zweiten Auflage der Veranstaltung auf dem Neutorplatz auflaufen werden, waren ein beliebtes Motiv.

Das Turnier soll den ursprünglichen Spaß am Fußball bei den Kindern wieder wecken. „Ich war früher selber immer auf der Straße am Ball oder an der Dose. Wir haben damals einfach mehr auf der Straße gekickt“, sagt Jens Kim, der im vergangenen Jahr das Event am Altmarkt erstmalig veranstaltete. „Mein Sohn ist in einen Fußballverein gegangen. Da habe ich immer stärker mitbekommen, dass das Training heute sehr ernst genommen wird. Das Kicken auf der Straße kommt dagegen aber einfach zu kurz.“ Dass der Kinderschutzbund ein mobiles Fußballfeld zu Verfügung stellen konnte, traf sich bei den Planungen gut. „Wir haben die mobile Anlage genau für solche Veranstaltungen“, sagt Volker Grans, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes.

Nach vielen positiven Rückmeldungen entschloss sich Kim, das Projekt in diesem Jahr eine Nummer größer anzugehen. Er wählte den Neutorplatz als neues Gelände für den Cup. Diesmal treten 24 Mannschaften in zwei Wettbewerben an. Dabei beginnen die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2011/2012 um 10 Uhr. Um 14 Uhr startet das zweite Turnier mit Kickern der Jahrgänge 2009 und 2010. Gespielt wird Fünf gegen Fünf. Mit Auswechselspielern sollte jede Mannschaft insgesamt acht Kicker mitbringen.

Bei der Veranstaltung wird auch diesmal ein buntes Rahmenprogramm geboten. Neben Live und Show Acts ist eine Maskottchen-Parade geplant. Neu ist auch ein Ninja-Parcours, der mit Unterstützung des Lifefit-Teams auf die Beine gestellt wird.

„So ganz sind die Überlegungen für den Parcours noch nicht abgeschlossen. Aber natürlich soll auch hier der Schwerpunkt am Spaß an der Bewegung liegen. Ich kann aber schon verraten, dass der Parcours auch für Erwachsene nicht so leicht zu schaffen ist, denn wir haben einen unberechenbaren Faktor mit eingebunden“, sagt Jennifer Krajewski, die mit ihrer Schwester Nadine Krajewski die Veranstaltung für Lifefit betreut.

