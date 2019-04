Fußball : TV Jahn Hiesfeld blamiert sich beim Schlusslicht

Im Hinspiel hatte der TV Jahn Hiesfeld mit dem 1:1 immerhin einen Punkt gegen den FSV Duisburg – hier Can Serdar (links) – geholt. Dieses Mal gingen die „Veilchen“ leer aus. Foto: Heiko Kempken

Dinslaken-Hiesfeld Der Oberligist verliert das Auswärtsspiel beim FSV Duisburg mit 3:7. Besonders in der zweiten Halbzeit kann der Gastgeber schalten und walten, wie es ihm gefällt. Hiesfelds Teammanager Thomas Drotboom schäumt vor Wut.

Als Thomas Drotboom am Donnerstagabend um kurz nach 21 Uhr im Schatten des Flutlichts an der Bande des Kunstrasenplatzes an der Warbruckstraße lehnte, wollte er einfach nur alleine sein. Der Teammanager des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld war nach der 3:7 (2:3)-Niederlage seiner Elf beim Schlusslicht FSV Duisburg reichlich bedient.

Was seine Mannschaft, vor allem im zweiten Durchgang, gezeigt hatte, war blamabel. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Duisburg präsentierte sich hingegen mit viel Spielfreude, Spaß und tollem Fußball. Obwohl sich beim FSV keiner mehr mit dem Klassenerhalt beschäftigt, zeigte die Mannschaft, wie Abstiegskampf geht.

Info Aufstellung des TV Jahn und die Torschützen TV Jahn Hiesfeld Ograjensek – Tembu (46. Hafhaf), Demler, Mastrolonardo, Krystofiak, Pakowski, Kolberg, Yolasan, Dedemen, Menke, Goralski. Tore 0:1 (8.) Goralski, 1:1 (10.) Öztürk, 1:2 (12.) Pakowski, 2:2 (34.) Karpuz, 3:2 (38.) Matten, 3:3 (65.) Dedemen, 4:3 (70.) Alic, 5:3 (75.) Karpuz (Elfmeter), 6:3 (85.) Kaya, 7:3 (87.) Abrosimov.

Die Duisburger brachten drei Sonntagsschüsse im Gäste-Tor unter. Ismail Öztürk beantwortete das 1:0 von Kevin Kollberg (8.) mit einem 25-Meter-Volleyschuss zum 1:1 für den FSV (10.). Danach ging der TV Jahn wieder in Führung. Das 2:1 durch Nicolai Pakowski (12.) beruhigten die Nerven aber nur gut 20 Minuten. Dann war Muhammet Karpuz mit einem 20-Meter-Freistoßtor zum 2:2 zur Stelle (34.). Kaum drei Minuten darauf stand es sogar 3:2 für Duisburg. Marvin Matten hatte einen weiten Diagonalball von Meik Kuta per Direktabnahme ebenfalls im linken Hiesfelder Tor untergebracht.

Die Gäste schafften immerhin noch einmal den Ausgleich durch Nasrullah Dedemen (65.). Dann allerdings brach das komplette Unheil über den Tabellensechzehnten herein. Emir Alic köpfte eine Ecke zum 4:3 ein (70.), Muhammet Karpuz versenkte einen Foulelfmeter (76.), Güngör Kaya nutzte einen Konter (85.) und Dennis Abrosimov (87.) brauchte die freundliche Mithilfe von Jahn-Keeper Marian Ograjensik zum 7:3.

Der TV Jahn sollte sich also schleunigst ein oder zwei Scheiben beim FSV abschneiden, wenn es noch etwas mit dem Klassenerhalt klappen soll. Obwohl der Gastgeber im ersten Abschnitt hollywoodreife Treffer erzielte hatte, so verdiente er sich den Erfolg besonders im zweiten Durchgang. Kampf, Leidenschaft und Zusammenhalt wurden an der Warbruckstraße groß geschrieben. „Gegen die kann man gar nicht verlieren, geht gar nicht“, hatte Hiesfelds Kevin Kolberg auf dem Weg in die Kabine gesagt. Wie es geht, zeigten er und seine Mannschaftskollegen dann in Hälfte zwei.

Hiesfelds Teammanager Thomas Drotboom war nach der Niederlage bedient. „Die hätten mich einfach gehen lassen sollen. Ich gucke schon gar nicht mehr auf die Tabelle. Bei der Masse an Fehlern, die wir gegen den FSV gemacht haben, gehören wir auch da unten hin“, sagte er.

Die Vorfreude auf das nächste Spiel am Ostermontag, 15 Uhr, beim ETB Schwarz-Weiß Essen hält sich bei den „Veilchen“ dementsprechend in Grenzen. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. „Wir brauchen da am Montag eigentlich gar nicht hinfahren. Wir könnten denen lieber viel Spaß beim Eiersuchen wünschen und zu Hause bleiben“, sagte Drotboom.