Fußball : SV 08/29 Friedrichsfeld will die Erfolgsserie auf der neuen Anlage fortsetzen

08/29-Coach Dirk Lotz kann aus dem Vollen schöpfen. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Niederrhein Bisher hat der Bezirksligist alle Spiele auf dem neuen Kunstrasen gewonnen. Am morgigen Sonntag kommt der VfB Bottrop. Der SuS 09 Dinslaken empfängt BW Oberhausen. RWS Lohberg spielt bei der Spvgg Sterkrade 06/07.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorben Utermann

Der Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld empfängt am morgigen Sonntag um 15.15 Uhr den VfB Bottrop. Nach dem bitteren 1:5 bei Blau-Weiß Oberhausen hoffen die „Vereinigten“ an ihrer neuen Heimstätte wieder auf Punkte. „Bis jetzt sind wir auf der neuen Anlage noch ungeschlagen, und ich will, dass das auch so bleibt“, sagt Trainer Dirk Lotz. Aber allein der neue Kunstrasen wird den Friedrichsfeldern nicht zum Sieg verhelfen.

Vor allem das Zweikampfverhalten ließ am vergangenen Wochenende zu wünschen übrig und muss sich dringend wieder verbessern. „Wir haben viel im Training angesprochen und gerade Zweikämpfe vermehrt trainiert“, sagt Lotz. Die Bottroper werden mit ordentlich Siegeswillen anreisen, gab es für sie zuletzt gegen den VfB Homberg II doch ebenfalls eine 1:5-Niederlage. „Es ist das Duell der beiden Teams, die zuletzt ordentlich vermöbelt worden sind. Von daher wird es mit Sicherheit auf beiden Seiten an kämpferischer Einstellung nicht fehlen“, sagt Lotz, der wahrscheinlich auf alle Akteure zurückgreifen kann.

Der SuS 09 Dinslaken hatte am vergangenen Wochenende aufgrund der Wetterbedingungen spielfrei und musste nicht im Derby bei RWS Lohberg antreten. Das heimische 1:12 gegen BW Dingden steht also noch im Raum und soll durch das Heimspiel gegen Blau-Weiß Oberhausen am Sonntag, 15.15 Uhr, schnell in Vergessenheit geraten. „Wir können alle viel erzählen, letztlich müssen wir Taten sprechen lassen“, sagt SuS-Trainer Thorsten Schramm. Den Druck sieht er aber bei den Gästen. „Die Oberhausener finden sich so langsam in der Tabelle ein, wo sie mit diesem Kader und Budget hingehören“, sagt Schramm über den Tabellenachten.

„Ich bin auch gespannt, was jetzt auf dem Platz passiert. Im Training habe ich einen sehr guten Eindruck gehabt, was die vergangenen beiden Wochen angeht.“ Das Hinspiel konnten die Dinslakener in ihrer stärksten Phase durch ein Freistoßtor von Kevin Kirstein für sich entscheiden. Der Durst ist groß auf den ersten Sieg 2019. Gegen Oberhausen droht aber Schwerstarbeit. Hikmet Barut wird morgen ausfallen. Auch die Einsätze von Georg Hanna und Marcel Ehrhardt sind fraglich.

RWS Lohberg konnte aufgrund der Spielverschiebung gegen den SuS 09 den süßen Geschmack des ersten Saisonsieges über die TuS Mündelheim (2:1) eine Woche länger genießen. Morgen um 15.15 Uhr muss RWS bei der Spvgg. Sterkrade 06/07 antreten. „Das Gefühl ein Woche länger zu haben, war schön, aber wir hätten auch auf den SuS 09 Bock gehabt“, sagt RWS-Trainer Osman Ali Demir. Die Sterkrader sind in der Tabelle auf einem ähnlichen Niveau wie der SuS, also in dem Bereich in dem RWS bis jetzt noch nicht punkten konnte. „Es kann trotzdem klappen. Ich denke an die Spiele, die wir, seitdem ich hier Trainer bin, zusammen bestritten haben. Man merkt eine Entwicklung“, sagt Demir.

Dabei denkt der RWS-Coach wohl vor allem an sein erstes Spiel mit der Mannschaft gegen die DJK Arminia Lirich, das die Lohberger unglücklich mit 1:2 verloren.