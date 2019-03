Fußball: Glückauf Möllen ist beim VfB Lohberg klarer Favorit

Niederrhein Der Tabellendritte tritt am Sonntag beim Vorletzten an. Der TV Voerde und die SGP Oberlohberg kämpfen im Fernduell um die Tabellenspitze.

Bei einem Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga A vermutet man zunächst nicht, dass die Zweitvertretung des TV Jahn Hiesfeld einen Lauf hat. Im Jahr 2019 hat der Tabellenzwölfte aber noch keinen Punkt abgegeben und mit neun Punkten aus drei Spielen die maximale Ausbeute geschafft. Diese Serie will die Elf von Trainer Frank Pluhnau am Sonntag um 15 Uhr beim Schlusslicht Hertha Hamborn fortsetzen.

Spitzenreiter TV Voerde musste gegen Duisburg 08 II seine erste Saisonniederlage hinnehmen und ist wieder gleichauf mit Verfolger SGP Oberlohberg. Am Sonntag um 15.15 Uhr muss das Team von Trainer Jörg Lieg bei der Zweitvertretung der SF Hamborn 07 ran. „Wenn wir weiter da oben bleiben wollen, müssen wir natürlich dringend punkten. Und wenn man gewinnen will, dann sollte man auch Tore schießen. Hamborn hat eine gute Mannschaft, da müssen wir alles geben“, sagt Lieg.

Voerdes ärgster Konkurrent im Aufstiegskampf steht am Sonntag vor einer Pflichtaufgabe. Die SGP Oberlohberg tritt um 15.30 Uhr bei Rheinland Hamborn an und will die nächsten drei Punkte einfahren. „Wir wissen genau, welche Aufgabe uns erwartet. Aber wir gehen nach dem Pokalspiel unter der Woche positiv in die Begegnung. Im Hinspiel haben wir die beste Halbzeit der Saison gespielt. Ich hoffe, dass wir am Sonntag daran anknüpfen können“, sagt SGP-Coach Jens Szopinski.