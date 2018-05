Lokalsport: Faustballer zwingen Ahlhorn in die Knie

Voerde Bundesliga: TV Voerde macht mit einem 5:3-Heimsieg den Saisonstart perfekt.

Dabei startete Voerde besser in die Partie als die Niedersachsen und kam in den ersten beiden Sätzen zu vielen freien Punkten. Philip Hofmann zeigte im Angriff eine gewohnt starke Leistung und ließ dem Gegner mit seinen Schlägen oft keine Chance. Bereits nach einer knappen halben Stunde ging der TVV verdient mit 2:0-Sätzen in Führung. Doch die Gäste aus Ahlhorn wurden daraufhin stärker, gingen in Satz drei früh in Führung und konnten diese bis zum Ende halten. Motiviert durch den Satzgewinn, zeigte der Ahlhorner SV auch im vierten Durchgang eine starke Leistung. Pynappel: "Ahlhorn konnte sich nach Rückstand zweimal wieder rankämpfen, aber am Ende haben wir starke Nerven bewiesen und auch verdient gewonnen." Voerde erlaubte sich in dieser Phase teilweise einfache Fehler, war jedoch oft machtlos gegen sehr platzierte Angriffsschläge des Gegners.