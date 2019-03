Tanzen : Formationen des TSV Kastell Dinslaken bestätigen ihre gute Leistungen

Beim Zweitliga-Turnier in Cottbus platzierte sich die Dinslakener Formation Madley erneut im vorderen Teilnehmerfeld. Foto: Andreas Hofmann

Dinslaken Die Gruppe Madley wird in Cottbus Dritter, das Nachwuchsteam Sunshine belegt in Hochdahl Platz zwei.

Die Jazz- und Modern Dance-Formationen des TSV Kastell Dinslaken haben ihre zuletzt gezeigten Leistungen bestätigt. In der Zweiten Bundesliga schaffte es die Gruppe Madley in Cottbus auf Platz drei. In der Jugend-Verbandsliga wurde das Team Sunshine in Hochdahl wie schon beim ersten Turnier Zweiter.

Madley traf sich nach Platz zwei zum Saisonauftakt mit neun weiteren Teams in der Lausitz und visierte eine weitere Podiumsplatzierung an. Mit der Qualifikation zur Fünfer-Endrunde war die Formation ihrem Ziel schon sehr nahe gekommen. Nach der offenen Wertung war klar, dass die Dinslakenerinnen Rang zwei diesmal nicht erreichen würden. Platz drei war aber sicher für Madley reserviert. Turniersieger wurde wie schon zum Saisonstart mit Mirage eine Gruppe aus dem benachbarten Voerde. Bis zum nächsten Ligaturnier am 5. Mai in Bremerhaven wollen die Dinslakenerinnen nun noch weiter an Choreografie und Technik feilen, um erneut vorne mitmischen zu können.

„Das können wir besser“, sagte Ljalja Horn-Ivanisenko, Trainerin des Teams Sunshine, nach dem ersten Durchgang in Hochdahl. Und die Dinslakener Tanzgruppe steigerte sich danach auch deutlich. Die darauffolgende souveräne Finalrunde belohnten die Zuschauer mit viel Applaus und die Wertungsrichter erneut mit dem sehr beachtlichen zweiten Rang.

Die Nase vorn hatte zum zweiten Mal das Team Pirouette aus Wuppertal. Auch der dritte Rang blieb mit der Mannschaft Bailadoras aus Bonn unverändert besetzt.

Ein Heimspiel wartet nun auf die Kastell-Formation Sunshine. Das nächste Turnier der Jugend-Verbandsliga findet in Dinslaken statt. Am Samstag, 6. April, wird in der Efing-Halle getanzt.

(RP)