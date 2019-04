Eishockey : Martin Beneš verstärkt die Dinslaken Kobras

Dinslaken Der tschechische Stürmer kommt von der Soester EG zum Eishockey-Regionalligisten. Er hat in 73 Partien in der Klasse 80 Treffer erzielt. „Er war unser Wunschkandidat“, sagt Trainer Milan Vanek.

Der junge Tscheche durchlief in der Jugend alle Mannschaften des HC Pilsen, wechselte zur Spielzeit 2017/18 zu den Hammer Eisbären und lief in der abgelaufenen Saison für Soest auf. In 73 Spielen in der Regionalliga-West gelangen dem 22-Jährigen 80 Tore und 78 Vorlagen.