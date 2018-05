Lokalsport: Ein entspannter TV Jahn beim Schlusslicht DSC 99

Dinslaken-Hiesfeld Fußball-Oberliga: Klarer 4:0 (2:0)-Erfolg der Hiesfelder in Düsseldorf. Alexander Gbür zwischen den Pfosten.

Der TV Jahn Hiesfeld gab sich in der Fußball-Oberliga Niederrhein beim Tabellenletzten und schon länger als Absteiger feststehenden DSC 99 Düsseldorf keine Blöße und setzte sich mit 4:0 (2:0) durch. Bereits nach acht Minuten gelang Damiano Schirru nach einer ansehnlichen Passstaffette über die linke Seite per Flachschuss das 1:0 aus Hiesfelder Sicht. Etwa zehn Minuten später legte Gino Mastrolonardo nach, als er nach einer erneuten Hereingabe von links aus wenigen Metern nur noch einszuschieben brauchte.

"Es ist immer schwierig, bei Regen gegen den Tabellenletzten, wenn man denkt: ,Wir machen das schon'. Aber die Jungs haben von Anfang an nichts anbrennen lassen und das Spiel dominiert", lobte Hiesfelds Trainer Thomas Drotboom sein Team für die passende Einstellung. "Wir hätten locker drei bis vier Tore mehr machen können, das Ergebnis geht komplett in Ordnung. Die Jungs haben einen guten Job gemacht", meinte Drotboom, der aber auch einräumte, dass die Düsseldorfer "ein bis zwei Dinger hätten machen können". Unter anderem trafen die Gastgeber kurz nach dem Hiesfelder 3:0 den Pfosten.

In der 51. Minute überwand Düsseldorfs Toni Matic nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld per Kopf seinen eigenen Torhüter. In der Folge hatten beide Mannschaften noch ein paar Möglichkeiten, ehe das Spiel in der Schlussphase weitgehend dahinplätscherte, bis Dennis Wichert in der 89. Minute mit einem starken langen Ball den durchstartenden Kevin Menke fand, der uneigennützig den mitgelaufenen Robin Riebling bediente, welcher zum 4:0 einschob. Einen weitgehend entspannten Tag verlebte Alexander Gbür, der anstelle von Stammkeeper Kevin Hillebrand das Hiesfelder Tor hüten durfte. "Das ging von Hille aus, er wollte Alex etwas Spielpraxis gewähren", erklärte Drotboom die Maßnahme.