Bogenschießen : Ruven Flüß ist Deutscher Meister

Ruven Flüß (links) – hier mit seinem Trainer Jens Sabel – belegte in Oberhausen den ersten Platz. Foto: BSV

Dinslaken-Eppinghoven Der Nachwuchsschütze des BSV Eppinghoven sichert sich den Titel mit dem Compundbogen in der Altersklasse U 14.

Der BSV Eppinghoven hat einen Deutschen Meister im Bogenschießen. In der Disziplin Compoundbogen der Altersklasse U 14 sicherte sich Ruven Flüß mit dem Titel in Oberhausen den bislang größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Mit dem Ergebnis von 567 Ringen verbesserte der Dinslakener sogar gleichzeitig den Landesrekord für Nordrhein-Westfalen. Obwohl er nach dem ersten Durchgang noch zwei Ringe Rückstand auf den Titelverteidiger hatte, gewann der Schützling von Trainer Jens Sabel am Ende mit sechs Ringen Vorsprung.