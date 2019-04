Fußball : Neue Regeln: Was die Trainer davon halten

Dinslaken/Voerde Die Möglichkeit einer vierten Auswechselung ab der kommenden Spielzeit sehen die Trainer positiv. Auch die Sanktionen für Teams, die im fortgeschrittenen Saisonverlauf nicht antreten, finden Zuspruch.

Künftig gibt es vier Auswechslungen im Amateurfußball statt der bisherigen drei. Dazu bekommen Mannschaften in der Folgesaison Punktabzüge, die in der Endphase einer Spielzeit ab dem 1. Mai nicht mehr antreten. Diese beiden Regeländerungen, die der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) beim Verbandstag am 13. Juli in Dortmund beschließen will, finden bei den Trainern der hiesigen Vereine durchweg auf Zuspruch. Vor allem die Möglichkeit, künftig noch einen Akteur mehr in laufende Begegnungen einwechseln zu können, freut die Verantwortlichen.