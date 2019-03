Tischtennis: TV Bruckhausen und MTV Rheinwacht Dinslaken streiten noch um den Relegationsplatz

Niederrhein Am vorletzten Spieltag sind fast alle Entscheidungen gefallen. Spannend bleibt es dagegen in der Herren-Landesliga.

Am vorletzten Spieltag der Saison sind in den unteren Tischtennis-Ligen die Entscheidungen alle gefallen. Lediglich in der Landesliga der Herren ist noch nicht klar, wer den Tabellenletzten Kevelaer-Wetten in die Bezirksliga begleiten muss. Die besseren Karten besitzt im Moment der TV Bruckhausen gegenüber dem MTV Rheinwacht Dinslaken.