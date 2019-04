Fußball : „Teddy“ de Beer kümmert sich jetzt um die Fans

Regelmäßig besucht Wolfgang de Beer Fanclubs des BVB. Foto: Giannakis

Dinslaken Wolfgang de Beer, langjähriger Torwart von Borussia Dortmund, hat seine Trainertätigkeit beim BVB mittlerweile beendet. Sein Augenmerk gilt nun den Anhängern, die dem Dinslakener viel bedeuten. Umgekehrt ist das genauso.

Von Leon Elspaß

Es war der 26. Januar 2019, da verschwand Wolfang de Beer im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Der ehemalige Keeper von Borussia Dortmund und spätere Torwarttrainer wollte den Arbeitsalltag der BVB-Fanbeauftragten kennenlernen. Mit ihnen hatte er sich an diesem Tag für das Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 verabredet, begleitete sie bei ihrer Arbeit. Plötzlich aber, kurz vor Anpfiff, ward der Dinslakener nicht mehr gesehen.

Er wollte zu den BVB-Fans, wollte Teil der Gelben Wand sein – und verschwand deshalb kurzerhand auf der Südtribüne. Irgendwann hatten die Fanbeauftragten de Beer wieder gesichtet. Inmitten der schwarz-gelben Menschentraube stand er, umringt von BVB-Fans, unterhielt sie und sich – und bekam beim 5:1-Sieg fünf Bierduschen ab.

Eine kleine Episode ist diese Geschichte lediglich, doch de Beer, den alle nur Teddy rufen, beschreibt sie sehr gut. Sein ehemaliger Teamkollege Lars Ricken beschreibt de Beer als „sehr aufgeschlossen“. Teddy, so sagt der heutige BVB-Nachwuchskoordinator, sei „extrem bodenständig“ und habe „immer ein offenes Ohr und ein Lächeln für jeden übrig“.

Wolfgang de Beer und Fußball gehören einfach zusammen. Noch heute lässt sich der Dinslakener regelmäßig bei den Spielen des BVB blicken. Foto: Heiko Kempken

Der Fanbeauftragte Björn Hegemann, der den auf die Südtribüne gelaufenen de Beer an jenem Tag Ende Januar kurz aus den Augen verloren hatte, sagt: „Es ist Teddy anzusehen, dass er von Herzen Borusse ist.“ Ein „authentischer Typ, ein offener Mensch“ sei er. Und Ricken ergänzt, es habe schon seine Gründe, „warum er hier beim BVB so beliebt ist.“

Über drei Jahrzehnte sind de Beer und Borussia Dortmund inzwischen verbunden. Wahlweise als „Dortmunder Urgestein“ oder „BVB-Legende“ gefeiert, wird das wohl auch immer irgendwie bleiben. Nach 32 Jahren in unmittelbarer sportlicher Verantwortung arbeitet de Beer mittlerweile in der Fanabteilung der Borussia. Er wollte noch mal Neues erkunden, schied im vergangenen Sommer freiwillig aus dem Trainerteam des BVB. „So lange stand ich unten auf dem Rasen, weit weg von den Menschen, die uns immer eine gewaltige Unterstützung zukommen lassen“, sagt de Beer. Jetzt habe er die Gelegenheit, ihnen etwas zurückzugeben.

Der Titelgewinn in der Champions-League 1997 gehört zu den größten Erfolgen des Wolfgang de Beer. Foto: Giannakis

De Beers Leben steht ganz im Zeichen des Fußballs. Davon erzählt er bei den Fanklub-Besuchen, die er nun kontinuierlich absolviert. Kürzlich war er in Berlin, davor in Luxemburg. De Beer wird bald an die Nordsee fahren und den dort beheimateten BVB-Fans von seiner langen Karriere berichten. „Unsere Fans sind ja überall verteilt“, sagt er. „Da gibt es viel zu tun.“ Und viel zu erzählen. „Gold wert“, sagt Hegemann, sei de Beer für den Verein und die Fanabteilung in dieser speziellen Hinsicht. So könne der BVB den vielen Fanklubs auch die Anwesenheit „eines ehemaligen Sportlers“ anbieten, „der Fragen zum sportlichen Bereich beantworten kann.“ Und von allen Seiten zudem hochgeschätzt wird.

In Dinslaken aufgewachsen, machte Wolfgang de Beer zunächst Station beim TV Jahn Hiesfeld und MSV Duisburg, ehe er letztlich bei Borussia Dortmund ankam. Schon der Start beim BVB hätte nicht besser verlaufen können. Rolf Meyer, eigentlich als Stammtorwart vorgesehen, verletzte sich am rechten Ringfinger, also durfte de Beer, der 22-jährige Neuling, zum Saisonauftakt 1986 bei Bayern München zwischen die Pfosten. Gleich nach dem Abpfiff hatten die Borussen ihren Torwart geherzt.

Es ist ein Eindruck, der die gesamte Karriere von de Beer durchzieht. Wenn man ihn gebraucht habe, sagt sein langjähriger Weggefährte Lars Ricken, sei er immer zu 100 Prozent da gewesen. Erst auf dem Platz, danach vermehrt daneben. Fünf Jahre blieb de Beer Stammtorwart der Borussia, dann verlor er diesen Status. Er akzeptierte diese hierarchische Abstufung, zumal ihm der BVB nach einem erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch ein neues Vertragsangebot offerierte. „Dieser Vertrauensbeweis war auch Verpflichtung für mich. Und da ich auf dem Feld nicht mehr so viel Einfluss nehmen konnte, habe ich eben versucht, außerhalb zu helfen“, sagt de Beer. Besonders um die jungen Spieler kümmerte er sich fortan. Um Spieler wie Lars Ricken, der den rund 13 Jahre älteren de Beer als „wunderbaren Ansprechpartner“ bezeichnet. „Wenn es ein Synonym für einen teamorientierten Spieler gibt, dann ist das Teddy de Beer“, sagt Ricken.

Die Fans huldigten Wolfgang de beer früher mit Gesängen, heute strahlen sie ihn an, wenn sich im Stadion die Wege kreuzen. Oder sie hören einfach nur gebannt zu, wenn Teddy von den Tiefen und vielen Höhen seiner BVB-Zeit berichtet. Wenn er erzählt, wie er Roman Weidenfeller dazu verhalf, 2014 zur weltmeisterlichen deutschen Elite-Truppe zu gehören. Wie er, der gelernte Schreinergeselle, in seiner heimischen Garage Schussrampen zusammenschraubte, diese mit einem Pferdehänger nach Dortmund karrte und sie in seiner täglichen Arbeit mit den BVB-Torleuten verwendete. Wie er mit der Borussia als Spieler in der Königsklasse triumphierte. Wie es ihm und dem Verein gelang, zweimal die nationale Spitze zu erklimmen, den DFB-Pokal zu gewinnen. Oder wie er diese Erfolge auf deutscher Ebene im Trainerteam später abermals erlebte.

Regelmäßig ist der noch immer in Hiesfeld wohnende de Beer nun an der schwarz-gelben Basis, trifft sich dann mit den BVB-Anhängern. „Wenn es so ist, dass die Fans noch immer auf meiner Seite sind, kann ich nicht so viel falsch gemacht haben“, sagt er. Dass er seine Karriere im vergangenen Jahr endgültig für beendet erklärte, bezeichnet de Beer ebenfalls als „genau richtigen Schritt“. Zuletzt hatte er immer nur um ein Jahr verlängert. „Ich habe gemerkt, dass ich älter werde, wollte mich von Jahr zu Jahr entscheiden.“ 2018 war Schluss. Er verreiste anschließend, war in Australien, in Schottland und „immer mal wieder mit dem Motorrad unterwegs.“ Ganz ohne Fußball aber geht es aber nicht. Wolfgang de Beer ist bei den Profi-Partien der Borussia anzutreffen, außerdem zuweilen bei Dortmunds Junioren und der U23.