Handball : HSG-Frauen setzen sich in letzter Minute durch

Dinslaken/Duisburg Der Oberligist HSG Hiesfeld/Aldenrade gewinnt beim SV Straelen mit 31:30. In der dramatischen Schlussphase behalten die Gäste die Oberhand.

In der 58. Minute hatte Chiara Woock die Gäste in Führung gebracht, doch am Ende wurde es noch dramatisch. Zunächst verpasste Meike Löwenthal aus freier Position die Entscheidung, ehe dem SVS in der Schlussminute ein Siebenmeter zugesprochen wurde. Den aber wehrte die schon in der ersten Halbzeit für Katja Knorr ins Tor gerückte und in Halbzeit zwei überragende Vivien Gosch ab. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu offensiv gedeckt, was die Entscheidung war“, sagte Helmut Menzel später. „Mitte der zweiten Halbzeit haben wir in der Defensive auch personell umgestellt, was schließlich ausschlaggebend war.“ Ein besonderes Lob hatte der Coach für die 17-jährige Lisa Van der Velden übrig, und auch die zuletzt angeschlagene Charis Weber war aus Sicht von Menzel in wichtiger Faktor. „Hut ab vor der Leistung der Mannschaft“, so der Trainer, der nun mit seinen Schützlingen eine einwöchige Trainingspause einlegt, ehe es erst im November mit der Meisterschaft weitergeht.