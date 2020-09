Handball : 31:18 – HSG-Frauen trotzen den Personalproblemen

Dinslaken/Duisburg Der Oberligist HSG Hiesfeld/Aldenrade feiert einen klaren Erfolg bei der HSG Überruhr II, obwohl Trainer Helmut Menzel sein Team aus der zweiten und dritten Mannschaft auffüllen muss.

Da das Spiel in Überruhr ursprünglich verlegt werden sollte, fehlten wegen der Hochzeit von Katja Knorr und anderer privater Termine einige HSG-Handballerinnen. So musste Menzel seinen Kader mit Mitgliedern der zweiten und dritten Mannschaft auffüllen. „Aber das hat ganz gut geklappt, zumal mit Daniela Getz eine ganz wichtige Spielerin wieder dabei war, alle acht Siebenmeter verwandelt und weitere zwei Feldtore gemacht hat“, hob Menzel neben der siebenmal erfolgreichen Charis Weber eine weitere Spielerin besonders hervor. Daneben lobte er auch Torhüterin Vivien Gosch, die am Ende eine Quote von 50 Prozent gehaltener Bälle hatte.

Ohne die in der vergangenen Woche am Knöchel verletzte Lena Döring, die wohl auch noch zwei Wochen ausfallen wird, taten sich die Gäste in der ersten Hälfte gegen den starken Überruhrer Rückraum trotz einer 5:1-Abwehr recht schwer. „Nach der Halbzeit sind wir aber in der Deckung stärker geworden, haben zudem viele Zeitstrafen gegen Überruhr herausgeholt und konnten uns so schnell absetzen.“ Am Ende wurde es dann eine klare Angelegenheit. Nächster Gegner ist die HSG Solingen-Gräfrath II, die aber ihre ersten beiden Spiele aufgrund von Corona-Fällen abgesagt hat.