Handball : „Was die Fans machen, ist der Wahnsinn“

Dennis Backhaus (am Ball) feierte am vergangenen Sonntag seinen 27. Geburtstag. Am kommenden Sonntag soll die Party mit einem Sieg gegen den TuS 82 Opladen weitergehen. Foto: FUNKE Foto Services/Olaf Fuhrmann

Dinslaken Der Kreisläufer des Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken spricht im Interview über eine verrückte Saison und das Top-Spiel gegen den TuS 82 Opladen am kommenden Sonntag.

Anlass zum Feiern hatte Dennis Backhaus vor wenigen Tagen schon einmal. Am vergangenen Sonntag wurde der Familienvater 27 Jahre alt. Am kommenden Sonntag würde der Kreisläufer gerne wieder jubeln. Dann nämlich, wenn der MTV Rheinwacht Dinslaken das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga gegen den Verfolger TuS 82 Opladen, das um 11.15 Uhr beginnt, gewinnen würde. Im Interview spricht der Leistungsträger über die bisherige Saison, den kommenden Gegner und die MTV-Fans.

Herr Backhaus, mit einem Sieg gegen Opladen würde der MTV einen gewaltigen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Wird Ihnen der Erfolg langsam unheimlich?

Info Als Jugend-Spieler bei der Weltmeisterschaft Werdegang Der gebürtige Duisburger Dennis Backhaus griff erstmals beim Beecker TV zum Ball. Nach weiteren Jugendstationen, unter anderem beim MTV Rheinwacht , spielte er für die HSG Düsseldorf und wurde dort Deutscher A-Jugend-Meister. Im Herrenbereich spielte der zweifache Familienvater (ein Sohn eine Tochter) unter anderem beim OSC Rheinhausen (2. Liga), der TG Münden und beim TV Korschenbroich. International Mit der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft nahm Backhaus an Welt- und Europameisterschaften in Argentinien, Montenegro (Platz vier) und der Türkei teil. Wegbegleiter waren Julius Kühn, Fabian Wiede und Finn Lemke.

Dennis Backhaus Wenn man auf die ganze bisherige Saison blickt, dann kann es einem tatsächlich etwas unheimlich werden. Gerade als Aufsteiger sagt man ja erst einmal: Gucken wir mal, was geht. Ziel ist erst einmal der Klassenerhalt. Dann sieht man von Spiel zu Spiel, dass es richtig gut funktioniert und plötzlich denkst du dann: Was ist denn hier los? Erst waren wir Herbstmeister und dann geht es auf einmal so weiter. Verrückt.

In der vergangenen Saison lief es auch gut, dann gab’s eine Schwächeperiode. Haben Sie Sorgen, dass so etwas wieder passieren könnte?

Backhaus Sorgen habe ich nicht. Klar ist aber, dass wir uns so einen Hänger nicht leisten können. Jeder Punkt ist wichtig, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.

Und das Ziel ist der Aufstieg?

Backhaus Wenn man zu diesem Zeitpunkt da oben steht, dann will man auch aufsteigen. Man weiß ja nicht, wann man wieder die Chance bekommt.

Es gab in dieser Spielzeit bisher viele Partien, in denen der MTV nur knapp die Nase vorne hatte. Woher kommt diese Nervenstärke?

Backhaus Bei so knappen Spielen stehen die Chancen am Ende immer 50 zu 50. Wir hatten in letzter Zeit viel Glück. Das kennen wir aber schon aus der vergangenen Saison. Da hatten wir auch solche Spiele. Wir haben daran gearbeitet, dass wir am Ende nicht hektisch werden und unser Spiel konsequent durchziehen.

Im Hinspiel gegen den TuS 82 Opladen hat das allerdings nicht funktioniert. Der MTV kassierte damals eine 25:33-Niederlage. In den letzten Minuten fing sich die Mannschaft noch fünf Gegentreffer ein.

Backhaus Das war so ein Spiel, in dem wir hektisch waren, das ging komplett nach hinten los. Da haben wir Fehler gemacht, die Opladen eiskalt ausgenutzt hat. Ich habe aber schon in der Hinrunde gesagt, dass der TuS für mich spielerisch die beste Mannschaft ist.

Worauf stellen Sie sich am kommenden Sonntag ein?

Backhaus Der TuS Opladen spielt eine harte, aggressive Abwehr, hat einen guten Rückraum und einen guten Kreisläufer. Deshalb müssen wir auf Zack sein.

Wie wichtig sind die Fans in solchen Spielen?