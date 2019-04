Fußball : Voerder A-Junioren kommen mit einem 0:9 zurück

Voerde Der Niederrheinligist startet zwar ganz ordentlich ins Spiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen, muss sich am Ende aber deutlich geschlagen geben. Der Gastgeber agiert eiskalt.

Die A-Jugend des TV Voerde hatte bei der 0:9 (0:4)-Niederlage in der Fußball-Niederrheinliga beim ETB Schwarz-Weiß Essen das Pech gepachtet. Das Team von Trainer Jochen Hülser ging schon mit Verletzungssorgen in die Partie und musste nach wenigen Minuten weitere hinnehmen. Beim Stand von 0:3 verletzte sich Finn Meyer am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.