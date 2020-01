Handball : Aufstieg rückt für das Frauen-Team der HSG Hiesfeld/Aldenrade in weite Ferne

Aufstieg rückt für das Frauen-Team der HSG Hiesfeld/Aldenrade in weite Ferne

Dinslaken/Walsum Der Oberligist kassiert eine 25:29-Niederlage gegen den Tabellensechsten Adler Königshof.

Eigentlich hatte Dirk Rahmel, Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade, ein ganz gutes Gefühl, als er am Sonntagnachmittag mit seinem Team zum Spiel in der Handball-Oberliga der Frauen nach Krefeld zu Adler Königshof fuhr. „Wir hatten gut trainiert, waren gut drauf und voller Optimismus“, sagte der Coach, der aber dann eine herbe Enttäuschung erlebte. Nach der 25:29 (14:16)-Niederlage ist für die HSG der als Saisonziel gesteckte Aufstieg erst einmal in weite Ferne gerückt, denn der Spitzenreiter TV Aldekerk II zeigte beim 37:20 gegen den TV Beyeröhde II keine Schwächen.