Lokalsport : Der Aufsteiger gewinnt beim Absteiger

Foto: Markus Joosten

Wesel Handball: Aber nur eine durchschnittliche Leistung des Oberliga-Meisters MTV Rheinwacht Dinslaken beim 33:31 (18:17) bei der HSG Wesel. Nach klarer Führung wurde es am Ende noch mal spannend.

Als die Partie abgepfiffen war und der MTV Rheinwacht Dinslaken auch sein letztes Spiel der Handball-Oberliga beim Tabellenletzten HSG Wesel mit 33:31 (18:17) gewonnen hatte, da atmeten Trainer Harald Jakobs, die noch verbliebenen Spieler des eigentlich großen Kaders und Obmann Heinz Buteweg erst einmal durch. "Wir haben uns durchgequält, aber zum Glück hat es noch gereicht", meinte Jakobs nach der wenig meisterlichen Vorstellung des Aufsteigers beim Absteiger.

Doch auch am Samstag in der Weseler Feldmark feierten die Dinslakener Anhänger, die den Großteil der Zuschauer ausmachten, ihre Mannschaft für eine großartige Saison. Eines jedoch passte Harald Jakobs gar nicht: "Die Härte, die einige Weseler am Ende reingebracht haben, war völlig unnötig." Er meinte damit vor allem den Schlag von Daniel Weber ins Gesicht von Florian Körner, der dem Weseler in der 54. Minute die Rote Karte einbrachte.

Info Hiesfelder zurück zum TV Jahn Rückkehrer Der Abstieg der HSG Wesel aus der Oberliga Niederrhein ist gleichzeitig das Glück des Verbandsligisten TV Jahn Hiesfeld. Denn mit den Gebrüdern Adrian und Cedric Schnier sowie Mirco Schwarz kehren gleich drei Spieler zu ihrem Stammverein zurück. Außerdem wurden am Samstag nach dem Spiel mit Oliver Rühl, Niklas Weghaus, Fabian Grorris (zum MTV Rheinwacht Dinslaken) Michael Abbing und Christoph Heffels weitere Akteure verabschiedet, die zum Teil ihre Laufbahn beenden. Jan Mittelsdorf, der neue Trainer der HSG, steht also vor einem totalen Neuaufbau. Abstieg Endgültig geklärt ist seit Samstag auch die Abstiegsfrage. Neben der HSG Wesel (13:39-Punkte) müssen TuS Lintorf (15:37) und der TSV Aufderhöhe (16:36) aus Solingen den Weg in die Verbandsliga antreten.

Ansonsten war es eine Partie auf recht niedrigem Niveau, was natürlich auch der fehlenden Motivation auf beiden Seiten geschuldet war. Zudem mussten sowohl die HSG als auch der MTV auf einige Akteure verzichten, so dass auch die Plätze auf den beiden Auswechselbanken überschaubar blieben. Da Torhüter Dominik Köller erneut nicht dabei war, die MTV-Reserve aber gleichzeitig spielte, sprang Oldie Zdravko Vlainic als Ersatzmann ein, hielt am Ende auch einen Siebenmeter von Mirco Schwarz, der aber den abgewehrten Ball noch verwandeln konnte. Gar nicht zum Einsatz kam Mittelmann Nils Kruse. Der war in der Woche im Training zweimal umgeknickt und blieb lieber auf der Bank. Erneut gab Jakobs vor allem den Akteuren viel Einsatzzeit, die in den letzten Monaten oft nur wenige Minuten spielen durften. Im Angriff nutzte dies sein Sohn Robert. Der Abwehrspezialist brachte es als Kreisläufer immerhin auf vier Treffer.



Ging es in der ersten Halbzeit noch wild hin und her, so zogen die Dinslakener im Verlaufe der zweiten Hälfte bis auf 21:27 davon, Danach leistete sich die Mannschaft aber vor allem in der Abwehr eine letzte Auszeit, so dass es am Ende noch mal richtig spannend wurde (28:29, 29:30). Doch spätestens nach Jonas Höffners Tor zum 30:33 war alles gelaufen.

MTV Rheinwacht: Banning, Vlainic; Kruse, Körner (5), Jonas Höffner (3), Tuda (3/2), Reede (3), d'Auria (3), Hahn (7), Niklas Höffner (3), Lösche (2), Jakobs (4).

(RP)